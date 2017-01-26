Житель Рязанской области дома торговал «насваем»

Незаконную торговлю пресекли сотрудники полиции

Стражи правопорядка получили информацию, что некоторые жители Скопина начали употреблять табакосодержащую смесь «насвай». Свободный оборот этого средства запрещен, поскольку смесь содержит вредные для здоровья ингредиенты. Во время проверки выяснилось, что незаконный сбыт «насвая» организовал у себя дома 38-летний житель Скопина. В ходе обыска в жилище нарушителя сотрудники полиции обнаружили пакет с 1990 граммами «насвая».

Сотрудники полиции выясняют канал поступления запрещенной к обороту смеси в Скопин. В отношении нарушителя возбуждено административное производство по ч.2 ст.14.53 КоАП РФ. Ему грозит внушительный штраф.