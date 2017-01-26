За сутки в Рязанской области полицейские пресекли 9 фактов незаконной торговли спиртным

Из незаконного оборота изъяли 140 литров спиртного

Как сообщает сайт УМВД России по области, Вчера полицейские выявили и пресекли нарушения антиалкогольного законодательства в городах Рязань и Ряжск, Рязанском и Шиловском районах.

В Рязани факты правонарушений зафиксировали в магазинах на улицах Крупской и Интернациональная, в баре на улице Березовая и в торговых палатках на улицах Свободы, Интернациональная и Качевская.

В области нарушения были выявлены в работе магазинов в Ряжске, в селе Дубровичи Рязанского района и в селе Сасыкино Шиловского района.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ.