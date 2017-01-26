Рязанцы примут участие в акции «Блокадный хлеб»

27 января отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Рязани во второй раз пройдет акция «Блокадный хлеб» в память о тех, кто погиб во время блокады Ленинграда, длившейся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В настоящее время на территории региона проживает около 200 жителей и защитников легендарного города..

С 12.00 на площади Победы у Муниципального культурного центра волонтеры будут раздавать рязанцам порции «блокадного хлеба», созданного по рецепту того времени, а также информационные листовки, рассказывающие о военной блокаде Ленинграда. Хлеб приготовят мастера Рязанского многопрофильного колледжа, сообщает сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта региона.