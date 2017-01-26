В Рязанской области прошли соревнования по настольному теннису среди управленцев

Турнир в зачет VIII Спартакиады работников федеральных органов и органов местного самоуправления состоялся в ФСК «Планета спорта» г. Сасово. В составе каждой команды было по два участника – мужчина и женщина. Соревнования проходили по круговой системе в двух подгруппах и стыковые игры за призовые места.

В результате соревнований победу одержала объединенная команда отделения ФСБ и линейного отделения полиции (Константин Пушкарев, Ольга Антонова), второе место заняла команда администрации города Сасово (Александр Савченко, Ирина Колдаева), третье место у команды городской Думы (Виталий Икрянников, Татьяна Карпунина).

По итогам пяти видов Спартакиады лидирует команда ОВД «Сасовский», сообщает сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта региона.