Рязанцы смогут показать всей стране «Водные сокровища России»

Жителей региона приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе фотографий водных пейзажей родного края

С 1 декабря 2016 года по 20 ноября 2017 года Федеральное агентство водных ресурсов проводит Всероссийский конкурс фотографий водных пейзажей родного края «Водные сокровища России», приуроченный к Году экологии 2017. В нем могут принять участие граждане Российской Федерации – авторы фотографий в возрасте от 16 лет.

В конкурсе – 9 номинаций:

«Пейзажи» – изображения ландшафтов, ключевую роль в которых играют водные объекты;

«Люди и вода» – изображения людей на водных объектах либо в непосредственной близости от них;

«Цивилизация и вода» – изображения набережных, мостов (пешеходных и транспортных), а также маяков, заводов и других технических сооружений, за исключением гидротехнических;

«Гидротехнические сооружения» – изображения плотин, зданий гидроэлектростанций, водосбросных, водоспускных и водовыпускных сооружений, туннелей, каналов, насосных станций, судоходных шлюзов, судоподъемников и других гидротехнических сооружений;

«Вода – колыбель жизни» – изображения обитателей водных объектов;

«Вода, как стихия» – изображение природных стихий на водных объектах; «Вода глазами ребенка» – фотографии воды и водных объектов, без сюжетных ограничений;

«Пропаганда экологической безопасности» – изображения, пропагандирующие защиту окружающей среды, природоохранную деятельность, экологическую безопасность, в части водопользования. В данной номинации возможно использование коллажирования, компьютерной обработки фотографий в стиле социальной рекламы;

«Береги берега!» – сюжеты очистки береговой линии водных объектов. Организованные масштабные мероприятия и частные акции уборки берегов.

Более подробная информация размещена на официальном сайте Федерального агентства водных ресурсов: http://voda.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=9589