Двух жителей Рязанской области обвиняют в нарушении миграционного законодательства

Как сообщает сайт УМВД России по области, уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции и регионального УФСБ во время проверки населенных пунктов Спасского района выявили, что 41-летняя жительница села Сушки в своем доме фиктивно поставила на учет иностранного гражданина.

Еще одно нарушение обнаружили в Железнодорожном районе Рязани. Здесь 19-летний рязанец в своем доме фиктивно поставил на учет гражданина Республики Узбекистан.

В отношении хозяев «резиновых домов» возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленникам грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.