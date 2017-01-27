Рязанцы отметили 73-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

По многолетней традиции в этот день на Скорбященском кладбище Рязани, где похоронены сотни ленинградцев, к памятнику блокадникам возложили живые цветы. В церемонии возложения цветов от правительства Рязанской области, Рязанской областной Думы, администрации Рязани и Рязанской городской Думы приняли участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и руководитель Рязанской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов, а также те, кому в детстве довелось пережить блокаду. Приняли участие в торжествах и кадеты роты почетного караула детско-юношеского центра «Звезда».

Региональная общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» была создана в Рязани в 2004 году. Поначалу в ней насчитывалось 380 человек, сейчас осталось 140. Участников обороны Ленинграда было 480 человек, осталось всего 16. Члены организации все эти годы ведут поиск тех, кто на пути эвакуации из Ленинграда уходил из жизни и захоронен в безымянных могилах, а также активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи.