В центре Рязани горела квартира в многоэтажке

По информации пресс-службы МЧС России по области, сообщение о пожаре на 11-м этаже 12-ти этажного дома у рынка «Первомайский» поступило на пульт дежурного «01» в 12.46. По предварительной информации в огне повреждена комната на площади 10 квадратных метров. В тушении было задействовано 5 машин, 15 человек. В 13.05 пожар локализован, в 13.11 ликвидирован.

По предварительной информации мужчина с отравлением продуктами горения обращался за медицинской помощью.

Фото Владимира Проказникова и Марины Шерфединовой.