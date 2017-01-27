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Главная страница / Новости Рязани и области
26.01.2017
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Происшествия
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В центре Рязани горела квартира в многоэтажке

В центре Рязани горела квартира в многоэтажке

По информации пресс-службы МЧС России по области, сообщение о пожаре на 11-м этаже 12-ти этажного дома у рынка «Первомайский» поступило на пульт дежурного «01» в 12.46. По предварительной информации в огне повреждена комната на площади 10 квадратных метров. В тушении было задействовано 5 машин, 15 человек. В 13.05 пожар локализован, в 13.11 ликвидирован.

По предварительной информации мужчина с отравлением продуктами горения обращался за медицинской помощью.

Фото Владимира Проказникова и Марины Шерфединовой.

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