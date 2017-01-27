Артисты Рязанского театра кукол проведут бесплатные мастер-классы для детей

Открытые уроки для ребят от 6 до 12 лет состоятся в рамках театральной выставки «Волшебный мир сказок» в ТРЦ «М5 Молл». Вход на все мероприятия свободный, сообщают организаторы.

Первое занятие состоится 27 января в 16.00 и будет посвящено кукловождению. Актеры театра Александр Григорьев и Антонина Ефремова покажут юным гостям фигуры с различным управлением и объяснят, как их оживить на сцене. 3 февраля детей ждет мастер-класс по театральному гриму, а 10 февраля – тренинг по созданию куклы и встреча с художником-бутафором театра.

Продолжительность занятий – 1 - 1,5 часа. Количество мест на мастер-классах ограничено, требуется обязательная предварительная запись. Оставить заявку на участие можно на сайте ТРЦ «М5 Молл».