Рязанских девушек приглашают для участия в конкурсе «Приокская красавица-2017»

Конкурс состоится 22 марта в 15:00 по адресу: г. Рязань, ул. Октябрьская, д.5, Дворец культуры «Приокский». В конкурсе смогут принять представительницы прекрасного пола в возрасте от 14 до 18 лет (включительно). Предварительное собеседование и подача заявок – 7 и 9 февраля в 16:00.

С 10 февраля по 21 марта с девушками будет проводиться индивидуальная подготовка и репетиции по определенным заданиям. Победителям – призы, освещение в СМИ и отличное настроение!

Контактный телефон 33-92-43 - Выропаева Валентина Алексеевна.