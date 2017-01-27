Ветеринары Рязанской области подвели итоги работы за год

В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия прошло совещание, на котором обсудили итоги работы Государственной ветеринарной службы области в 2016 году. Выступая перед его участниками, заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев отметил, что год для рязанских ветеринаров был очень непростым. Сейчас эпизоотическая обстановка стабильна, но службе не следует расслабляться. На совещании была проанализирована работа по выполнению противоэпизоотических и лечебных мероприятий, по профилактике незаразных болезней сельскохозяйственных животных, реализации мер по недопущению возникновения особо опасных болезней, общих для человека и животных. В число основных задач ветеринаров входят обеспечение эпизоотического благополучия территории, предупреждение и ликвидация инфекционных и массовых незаразных болезней животных, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении, решение других проблемных вопросов.

В совещании принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Борис Шемякин.