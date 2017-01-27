На заседании Рязанской городской Думы назначили председателя комитета по градостроительной деятельности и городскому хозяйству

Им вновь стал Игорь Яшин, который занимал этот пост в представительном органе второго и третьего созывов. На этот раз Игорь Яшин сменил Андрея Савичева, назначенного министром транспорта и автомобильных дорог. Предварительно проект решения об избрании Игоря Яшина председателем комитета поддержали члены комитета по организации работы городской Думы, регламенту и депутатской этике.

Кроме того, на заседании, прошедшем сегодня, было решено принять депутата Анатолия Суслова на работу на постоянной основе, предполагающей выплату заработной платы.

Всего на заседании Рязанской городской Думы было рассмотрено 6 вопросов.