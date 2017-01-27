Обучение на бесплатных компьютерных курсах пользуется популярностью среди рязанцев старшего возраста

24 января в региональном отделении ПФР стартовали очередные занятия для группы пожилых граждан в рамках бесплатных курсов компьютерной грамотности. Курсы являются частью социального проекта «Университет третьего возраста», который реализуется ПФР совместно с региональным отделением Союза пенсионеров России.

Бесплатные компьютерные курсы действуют на нескольких площадках, в том числе и в самом отделении Пенсионного фонда РФ. На протяжении 14 занятий под началом опытных наставников – специалистов подразделений информационных технологий – пожилые «студенты» учатся пользоваться текстовыми редакторами, мультимедийными программами, Интернетом, порталом государственных услуг и сайтом ПФР.

Курсы пользуются большой популярностью – обучение на них прошли уже свыше 600 пенсионеров. Поэтому запись потенциальных обучающихся происходит заранее. В качестве студентов на курсы принимаются только неработающие пенсионеры. Очередная запись на курсы будет осуществляться с сентября 2017 года. О начале записи на курсы региональное отделение Союза пенсионеров сообщит дополнительно.