В Рязани провели семинар с атаманами казачьих обществ региона

Организатором выступило министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области. На семинаре, в Доме общественных организаций, собрались те, кто считает себя представителями войсковых казачьих обществ, желающими нести государственную и муниципальную службу, и так называемые казаки – общественники, объединенные в общественные некоммерческие организации. На деятельность и тех и других государством предусмотрены субсидии.

В Рязанской области принял комплексный план мероприятий по реализации в 2017 – 2020 годах Стратегии развития государственной политики в отношении казачества. Создана также рабочая группа по делам казачества, которую возглавляет вице-губернатор области Сергей Филимонов. На заседании группы обсуждается текущая работа в казачьих обществах, намечаются пути решения проблем.

У казачьих обществ заключены договоры с органами местного самоуправления, учреждениями и организациями на право выполнение каких-либо видов деятельности. Например, казаки активно сотрудничают с главным управлением МЧС России по Рязанской области в части создания добровольных пожарных дружин и военкоматов Рязанской области по патриотическому воспитанию призывников.

По словам главного федерального инспектора по Рязанской области Аппарата полномочного представителя Президента в ЦФО Владимира Сарафанова, государство сегодня четко обозначило свою позицию по отношению к казачеству в вышеназванных документах. Теперь дело за казаками. Им рекомендовано более четко следовать в своей деятельности принятым государством законам, навести порядок в свой документации, штатной структуре обществ, экипировке, прекратить выяснять, кто сегодня в регионе главный, и реально служить государству.