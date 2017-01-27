В рязанских СМИ большое внимание уделяется проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья

Сегодня в областной библиотеке имени Горького, состоялся «круглый стол», на котором шла речь о преодолении социальной разобщенности в обществе и формировании позитивного отношения к проблемам инвалидов.

В разговоре приняли участие представители министерства социальной защиты населения региона, общественных организаций, средств массовой информации. Руководитель ресурсного центре «Доступный мир» (Санкт-Петербург) Татьяна Шеломанова рассказала, что с января прошлого года произошли серьезные изменения в правовой сфере, касающейся создания доступной среды. «Изменились приоритеты, сегодня главное – чтобы человек с инвалидностью мог получить качественную услугу», – подчеркнула она.

Татьяна Шеломанова обратила особое внимание на то, что следует менять отношение общественности к людям с инвалидностью. По ее мнению, отношение к ним должно быть как к равным.

Председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Виктор Кузин поднял проблемы трудоустройства людей с инвалидностью. Вместе с тем он подчеркнул, что региональные СМИ уделяют большое внимание проблемам этой категории населения.