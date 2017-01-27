Участниками главной гонки ветеранов Рязанской области станут многие сильнейшие лыжники нашего региона, а также гости

Эти традиционные соревнования состоятся в рабочем поселке Тума Клепиковского района, как и прежде, в последнюю субботу первого месяца года, на этот раз, 28 января. Старт и финиш – в Лесопарке, излюбленном месте отдыха местных жителей. Начало – в 12.00. Старт – с гандикапом: чем старше гонщик, тем раньше он начинает гонку. Пришедший к финишу первым становится победителем. Далее результаты фиксируются в порядке финиша участников. Мужчины бегут 20 километров, женщины – 15. Возраст – 30 лет и старше.

Среди самых именитых участников гонки – мастер спорта СССР международного класса, чемпион Советского Союза, один и сильнейших лыжных марафонцев мира Анатолий Бирюков. Из гостей следует отметить нашего земляка, а ныне жителя Санкт-Петербурга, семидесятилетнего Бориса Васильевича Киселева.

Главный судья соревнований – директор Тумской детско-юношеской спортивной школы, мастер спорта СССР Алевтина Куликова. О своем желании принять участие в гонке можно сообщить, позвонив по телефону (49142) 40978, ДЮСШ.