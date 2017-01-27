«Премьера Рязанского театра кукол должна понравиться молодежи», – Валерий Шадский

Художественный руководитель театра, а также директор Геннадий Кириллов и режиссер-постановщик новой постановки «Лафертовская маковница» Олег Жюгжда отметили в беседе с журналистами, что спектакль заинтересует подростков. «Это и мистическая история, и романтическая. А молодым людям все это близко и понятно: таинственность, первая любовь, переживания», – пояснил Шадский.

Постановка основана на повести классика начала XIX века Антония Погорельского и повествует о старухе, живущей в Московском районе Лефортово (Лафертово) и торгующей лепешками с маком. Ее ночное общение с нечистой силой оборачивается проблемами и для соседей, и для родственников. Любовная линия истории посвящена Машеньке, дочери племянника старухи-маковницы, и ее кавалеру Ульяну. Лауреат Национальной театральной премии Республики Беларусь Олег Жюгжда, известный своими мистическими работами, придал старинной повести современное звучание, а художник-постановщик Екатерина Трифанова добавила к происходящему на сцене видеофрагменты.

Премьерный показ спектакля «Лафертовская маковница» состоится 3 февраля в 19.00.