В Рязанской области 29 депутатов сложили полномочия из-за отказа предоставлять сведения о своих доходах

С 2016 года муниципальные депутаты любого уровня, замещающие эти должности как на постоянной, так и на непостоянной основе, в связи с принятием Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Как сообщил на пресс-конференции журналистам прокурор Рязанской области Олег Черныш, ведомство по этому поводу проводило проверки, по итогам которых выяснилось, что подобные сведения не представили 78 депутатов. После этого 29 из них сложили свои полномочия добровольно. Наибольшее количество таких добровольцев отмечено в Шацком районе (11), на втором месте Касимовский район (10). По требованиям прокуроров в отношении 9 депутатов приняты решения представительными органами о досрочном прекращении полномочий. Все остальные представили необходимые сведения.