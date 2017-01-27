В феврале на участке Рязань – Ряжск изменят расписание двух электричек

На участке Рязань-2 – Ряжск-1 в феврале скорректируют расписание двух электричек, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Изменения в расписание внесут в связи с ремонтом пассажирских платформ на станции Ряжск-1. В настоящее время на первой платформе станции уже идут отделочные работы, а на второй платформе развернута полномасштабная модернизация – возводится новая платформа, отвечающая всем современным требованиям и стандартам: с навесами, защищающими от снега и дождя, покрытием из тротуарной плитки и удобным освещением.

Строительные работы ведутся поэтапно: часть платформы полностью демонтируется и на этом месте сразу возводится новая, что позволяет осуществлять посадку и высадку пассажиров во время остановки работ. «Технологические окна» назначены с 8.50 до 19.30.

В связи с модернизацией платформы во все дни февраля (кроме воскресений) с рейсов снят пригородный поезд №6304 сообщением Рязань-2 – Ряжск-1, который отправляется из Рязани в 8.44, и поезд №6305 Ряжск-1 – Рязань-2 отправлением в 13.06 из Ряжска.

Для обеспечения транспортной мобильности населения компания-перевозчик ОАО «ЦППК» в дни строительных работ организует курсирование компенсационного автобуса.