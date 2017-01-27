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Главная страница / Новости Рязани и области
26.01.2017
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Общество
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Два предприятия в Рязанской области задолжали своим сотрудникам зарплату на общую сумму около 12 миллионов рублей

На ежедневном контроле Рязанской областной прокуратуры находятся вопросы защиты социальных прав граждан и, прежде всего, права на своевременную выплату заработной платы.

В течение прошлого года работникам различных предприятий и организаций была выплачена задержанная зарплата на сумму около 124 млн. рублей. Более 300 должностных лиц предприятий-должников по инициативе прокуроров было привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. Возбуждено 10 уголовных дел. В интересах работников в суды направлено более 2,6 тысячи заявлений. Об этом сообщил на пресс-конференции прокурор Рязанской области Олег Черныш.

– В текущем году объективных предпосылок для улучшения ситуации на рынке труда пока не предвидится. По данным государственной статистики есть две организации, у которых общая сумма задолженности составляет около 12 миллионов рублей. Причем одно из предприятий не поднадзорно органам прокуратуры области, – отмечает Олег Черныш. – В организациях, не подпадающих под статистическое наблюдение, в основном находящихся в стадии банкротства, задолженность остается высокой.

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