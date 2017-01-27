Рязанские студенты приняли участие в «аграрном» флешмобе

В преддверии студенческого праздника Российским союзом сельской молодежи был запущен Всероссийский интернет-флешмоб «Я студент-аграрий». Студенты вузов и ссузов делились тематическими фотографиями, характеризующими аграрные профессии в популярных социальных сетях. Они загружали снимки в Instagram и в ВКонтакте, проставляя хештеги #студент2017, #студентаграрий, #Деньстудента2017, #Татьяниндень2017, #РССМ и отмечая на фото своих друзей, которым передавалась эстафета. Таким образом, акция стала действительно массовой: менее чем за неделю в ней приняли участие свыше 300 человек из более 30 регионов нашей страны.

Лучшие фотографии были оформлены в фотоколлаж. «Работы» победителей будут опубликованы и на интернет-ресурсах органов государственной власти.