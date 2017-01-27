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Главная страница / Новости Рязани и области
26.01.2017
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Власть
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В Рязанской области возбуждено почти 60 уголовных дел, связанных с хищениями и неэффективным использованием бюджетных средств

По результатам проверок, проведенных областной прокуратурой, за совершение преступлений, связанных с хищениями, неэффективным использованием бюджетных средств, нарушениями при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в прошлом году было возбуждено почти 60 уголовных дел. По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено 110 должностных лиц.

Как сообщил прокурор области Олег Черныш, в связи с проблемами в сфере безопасности дорожного движения и увеличением финансирования в дорожную отрасль, проводилась проверка законности освоения бюджетных денег, выделенных на ремонт и содержание дорог. В результате прокуроры выявили около 2 тысяч нарушений. Привлечены к дисциплинарной и административной ответственности 328 должностных лиц, в том числе освобожден от занимаемой должности министр транспорта и автомобильных дорог области. Возбуждено 3 уголовных дела.

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