Губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел совещание по вопросам реализации на территории региона инвестиционных проектов

В работе приняли участие первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, глава администрации Рязани Олег Булеков, руководители ряда региональных министерств и ведомств.

В рамках совещания обсуждались результаты работы в рамках действующих инвестиционных соглашений, а также перспективы реализации инвестпроектов, которые планируется осуществить в регионе в ближайшие годы. С основным докладом на совещании выступила министр экономического развития и торговли области Светлана Горячкина. Она отметила, что в последние два года на законодательном уровне был принят ряд изменений, позволивших улучшить инвестклимат в регионе. Это способствовало росту интереса к проектам, где предусмотрены меры господдержки, в том числе по созданию новых производств в сфере АПК, промышленности, лесопереработки.

Губернатор Олег Ковалев подчеркнул в ходе обсуждения, что в процессе реализации проектов должна вестись активная системная работа с инвесторами для решения всех проблемных вопросов. Вместе с тем, необходимо осуществлять постоянный контроль за выполнением предусмотренных условий и сроков соглашений. По словам Олега Ковалева, особое внимание следует уделить созданию индустриальных парков в Рязани, а также определению перспектив реализации инвестпроектов, претендующих на меры государственной поддержки. По итогам совещания руководителям профильных министерств были даны соответствующие поручения.

Источник: сайт правительства Рязанской области