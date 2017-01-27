В Рязани вспоминали о Холокосте

27 января в мире отмечается особая дата: Международный день памяти жертв Холокоста – политики нацистской Германии, в результате которой в 1933 – 1945 гг. было уничтожено более 6 миллионов человек – евреев и представителей народов, которые, по идеологии нацистов, считались «неполноценными». Больше шести миллионов человек, из них более полутора миллионов детей были замучены, сожжены заживо в застенках концентрационных лагерей. Это около 60% еврейского населения довоенной Европы.

27 января советскими войсками был освобожден самый крупный концентрационный лагерь рейха – Освенцим.

На вечер памяти в Рязани собрались представители не только еврейской общины.

Во вступительном слове председатель рязанского еврейского общинного центра Людмила Захарова обратилась к собравшимся с призывом не только помнить прошлое, но и внимательно оценивать настоящее. По ее словам, сейчас достаточно примеров возрождения неонацизма, в особенности это заметно в европейских странах, и, в частности, на Украине.

Собравшиеся познакомились с короткометражными фильмами, посвященными теме Холокоста.

Сегодня в Рязани проживают бывшие узники фашистских лагерей, но здоровье уже не позволяет им принимать участие в общественных мероприятиях. От их имени на вечере выступали родственники. Во встрече также приняли участие представители исторического факультета Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, преподаватели и студенты.