Облака в улыбках

Герои Евгении Гапчинской прилетают к нам с планеты «Детство»

Почему мы умиляемся? Биологи ответят: когда мы видим существ, похожих на младенцев, в организме вырабатывается гормон окситоцин, который приводит нас в расслабленно-восторженное состояние. Большие головы с огромными глазами, пухлые щечки, крохотные ручки и ножки – все это умиляет, будь перед нами кот, ребенок или, скажем, детеныш панды. А психологи добавят: нам греют души те создания, которые похожи на нас самих в лучших проявлениях. Персонажи Евгении Гапчинской радуют именно потому, что похожи на детей и непосредственно относятся ко «взрослым» ситуациям жизни.

«Я думаю, что увидеть эти картины стоит каждому рязанцу, потому что это возвращение в детство», – отметила директор музея истории молодежного движения Наталья Алимова на открытии выставки. По задумке организаторов проекта, полотна Евгении Геннадьевны будут «путешествовать» по всей России в течение нескольких лет. Посетители могут познакомиться с 50 картинами Гапчинской – от этюдов не больше альбомного листа до многофигурных композиций. Все работы объединяет живописная манера, которая вырабатывалась годами, – прозрачная, нежная и наполненная любовью к людям и миру. Недаром художницу называют «Поставщиком счастья № 1».

Кто же населяет миры Гапчинской? Это дети и те, кто так и не повзрослел. В одном из залов соседствуют картины с заигравшимся мальчишкой, которому вытирает нос чья-то заботливая рука, и Наполеоном, пускающим бумажный кораблик в лужу. На первом полотне весна, на втором – осень, на первом маленький человек, на втором – взрослый человечек, как ребенок, увлеченный игрой. И лица у обоих сияют радостью простых житейских открытий, из которых в общем-то и складывается жизнь.

Еще одна любопытная группа персонажей художницы – романтичные девочки и женщины, для которых жизнь и игра тоже неразделимы. Это совершенно очаровательная галерея: маленькая балерина, девчушка с колготками на голове, подружки в домашней обстановке с огурцами на глазах… Конечно, «серьезных» женских портретов на выставке тоже хватает – но от Мэрилин Монро в легендарном белом разлетающемся платье так и веет озорством. А версия «Рождения Венеры» Боттичелли в отличие от оригинала не столько чувственная, сколько умилительная.

Конечно, всплески зрительского счастья можно объяснить пропорциями героев картин. У Евгении Геннадьевны свои стандарты красоты: лица на полотнах должны быть круглыми, румяными и сияющими, фигуры – пухлыми, но легкими, руки и ноги – миниатюрными. Но главное в этих человечках – жизнелюбие. От чтения книги, просмотра телевизора с поеданием шоколадок (ах, как знакомо!), купания, общения с животными и природой персонажи Гапчинской получают одинаковое и, кажется, безграничное удовольствие. И именно эта чистота и любовь к миру подкупают тысячи зрителей из разных стран. В России ее работы, к сожалению, пока знают мало – в основном, по иллюстрациям для детских книг, открыткам и календарям. В то же время живопись Евгении Гапчинской украшает частные коллекции в Германии, Австрии, Италии, Великобритании и США, а ее персональные галереи работают в Киеве, Одессе и Москве. «Мы надеемся, что эти работы расскажут вам что-то новое о том, как быть счастливыми каждый миг своей жизни», – пожелал гостям директор проекта Руфат Ахмедов.

К слову, особо воодушевленные мирами Евгении Гапчинской могут приобрести понравившиеся картины. Но и сами впечатления от встречи с детством будут драгоценными. Искусство задает нам вопросы, говорит о проблемах и радостях, запечатлевает что-то очень важное, шокирует и наполняет силой, – но редкие творения помогают подняться над землей и парить, словно облако, с искренней улыбкой. У героев художницы это получается легко – получится и у вас.

Выставка «Да здравствует жизнь!» будет ждать посетителей до 8 марта.