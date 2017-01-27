Особый взгляд

За успехом учеников, как правило, стоит большая работа педагога

Почетный работник общего образования Российской Федерации Наталья Ашманова признается, что всегда волнуется, когда на сцену выходят ее воспитанники. А они часто выступают и в родном Сасове, и в Рязани, участвуют в региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Не раз многие из них пели вместе с известными артистами.

Рязанские напевы

Родилась и выросла Наталья Ашманова в деревне Ухорское Спасского района. И хоть не было в ее семье профессиональных музыкантов, но пели все. Особенно хорошо – дедушка, мама и старшая сестра. «Для нас это было просто и естественно, – говорит Наталья Ивановна. – Вечером, когда все дела сделаны, частенько собирались на ступеньках крыльца и под баян пели песни, в основном – русские народные». Такое семейное творчество нравилось и соседям. До сих пор многие с теплом вспоминают то время.

Когда начала работать с детьми, Наталья Ивановна старалась сделать так, чтобы в репертуаре ее учеников было как можно больше именно рязанских песен. Вместе с ребятами занималась музыкальной этнографией. «И в этом деле мне очень помогала мама, которая знает много народных песен, – делится Наталья Ивановна. – А еще деревенские бабушки Лапина Степанида Корнеевна и Воробьева Елена Корнеевна, которые напевали старинные песни и рассказывали, к примеру, какими песнями мужей на войну провожали и с какими песнями их встречали. От них же узнавала о нюансах старинных русских обрядов. А деревня была музыкальной: если проходили свадьбы, то пели красивое многоголосие, а веселые песни сопровождались плясками. Потом собранный материал компоновала, делала аранжировки и нередко включала в концертную программу».

Время неумолимо, но остались аудио­записи, старинные песни и сейчас с удовольствием исполняют молодые артисты, а значит, сохраняется история и продолжает жить народное творчество.

Каждый ребенок талантлив

Наталья Ашманова уверена в этом на сто процентов. «Нужно только понять, в каком направлении следует его развивать, – считает она. – Может, это покажется нескромным, но у меня есть особое чутье, ведь услышав напев одной фразы, понимаю, на что способен ребенок. Безусловно, данные у всех разные: кто-то схватывает на лету, а кому-то требуется больше времени для того, чтобы раскрыться».

Главное – найти подход к каждому ученику. «Мне никогда не было сложно с детьми, – говорит Наталья Ашманова. – Для того чтобы добиться хорошего результата, нужно много и упорно заниматься в течение нескольких лет. Но если вижу, что ребенку, скажем, сегодня тяжело что-то сделать или он устал, даю возможность отдохнуть, а потом вновь продолжаем трудиться».

В этом году образцовому ансамблю «Субботея», которым руководит Наталья Ивановна, исполняется тридцать лет. «Изначально он образовался на базе детского сада, где я тогда работала, – вспоминает она. – Потом дети подросли, и мы начали заниматься уже в школе и муниципальном культурном центре города Сасова».

Так сложилось, что состав ансамбля разновоз­растный. Однако, как говорят сами ребята, у них не возникает между собой споров и недопонимания. «Все благодаря Наталье Ивановне, она для нас – как мама. К ней мы можем, если нужно, прийти за советом, и она всегда выслушает и подскажет», – говорит Ангелина Глазунова.

Ансамбль «Субботея» – постоянный участник Всероссийского фестиваля народного творчества имени А.П. Аверкина, который традиционно проходит в Сасове. В копилке коллектива и юных вокалистов – победы на творческих конкурсах в Болгарии, Греции, Италии. И это далеко не полный перечень достижений.

За «Синей птицей»

В тот день, когда мы встретились с Натальей Ивановной в школе № 3 города Сасова, рядом с ней были ее воспитанницы – Ангелина Глазунова, Валерия Шилкина, Любовь Ким, Анастасия Митрофанова, Анастасия Фомина, Алина Крюченкова и Алена Коротаева. Каждая из этих девчонок, безусловно, талантлива. У каждой, несмотря на юный возраст, уже есть свой определенный творческий путь.

В конце прошлого года за тринадцатилетнюю Алену Коротаеву, участвовавшую во Всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица», болела, наверное, вся Рязанская область. По телевидению выпуск передачи с выступлением сасовской артистки показали в середине декабря. Тогда Алена исполняла знаменитую песню «Барыня». Позже организаторы отмечали, что ее манера пения очень похожа на вокал всенародно любимой советской певицы Лидии Руслановой.

«Папа был инициатором того, чтобы я участвовала в «Синей птице», – рассказывает Алена. – Заявку на конкурс мы с ним подали еще в июле и никому об этом не сказали. Мама и Наталья Ивановна узнали только, когда начались кастинги». К отборочным испытаниям под руководством своего педагога по вокалу Алена серьезно готовилась. Лишь в конце сентября ей сказали, что она сможет выступить на «Синей птице». «Было очень волнительно, тем более я была первая, – делится она. – Со мной выступал прекрасный ансамбль «Любо-дорого». Уже в финале «Синей птицы» девочка спела песню «Родная» с группой «Калинов мост». А в старый Новый год Алена выступила с «Вивальди-оркестром» под руководством Светланы Безродной на традиционном концерте, который состоялся в зале имени П.И. Чайковского в Москве.

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Среди выпускников Натальи Ашмановой есть те, кто решил свою дальнейшую жизнь связать с творчеством. Так, Татьяна Тураева, окончившая школу несколько лет назад, учится сейчас в Московском государственном институте музыки имени А.Г. Шнитке. Наталья Ивановна гордится своими учениками и всегда радуется их успехам.