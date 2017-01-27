Областная общественно-политическая газета
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27.01.2017
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№15 (5302) |
Двадцать третья полоса
Стиль жизни
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Особый взгляд

За успехом учеников, как правило, стоит большая работа педагога
Особый взгляд

Почетный работник общего образования Российской Федерации Наталья Ашманова признается, что всегда волнуется, когда на сцену выходят ее воспитанники. А они часто выступают и в родном Сасове, и в Рязани, участвуют в региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Не раз многие из них пели вместе с известными артистами.

Рязанские напевы

Родилась и выросла Наталья Ашманова в деревне Ухорское Спасского района. И хоть не было в ее семье профессиональных музыкантов, но пели все. Особенно хорошо – дедушка, мама и старшая сестра. «Для нас это было просто и естественно, – говорит Наталья Ивановна. – Вечером, когда все дела сделаны, частенько собирались на ступеньках крыльца и под баян пели песни, в основном – русские народные». Такое семейное творчество нравилось и соседям. До сих пор многие с теплом вспоминают то время.

Когда начала работать с детьми, Наталья Ивановна старалась сделать так, чтобы в репертуаре ее учеников было как можно больше именно рязанских песен. Вместе с ребятами занималась музыкальной этнографией. «И в этом деле мне очень помогала мама, которая знает много народных песен, – делится Наталья Ивановна. – А еще деревенские бабушки Лапина Степанида Корнеевна и Воробьева Елена Корнеевна, которые напевали старинные песни и рассказывали, к примеру, какими песнями мужей на войну провожали и с какими песнями их встречали. От них же узнавала о нюансах старинных русских обрядов. А деревня была музыкальной: если проходили свадьбы, то пели красивое многоголосие, а веселые песни сопровождались плясками. Потом собранный материал компоновала, делала аранжировки и нередко включала в концертную программу».

Время неумолимо, но остались аудио­записи, старинные песни и сейчас с удовольствием исполняют молодые артисты, а значит, сохраняется история и продолжает жить народное творчество.

Каждый ребенок талантлив

Наталья Ашманова уверена в этом на сто процентов. «Нужно только понять, в каком направлении следует его развивать, – считает она. – Может, это покажется нескромным, но у меня есть особое чутье, ведь услышав напев одной фразы, понимаю, на что способен ребенок. Безусловно, данные у всех разные: кто-то схватывает на лету, а кому-то требуется больше времени для того, чтобы раскрыться».

Главное – найти подход к каждому ученику. «Мне никогда не было сложно с детьми, – говорит Наталья Ашманова. – Для того чтобы добиться хорошего результата, нужно много и упорно заниматься в течение нескольких лет. Но если вижу, что ребенку, скажем, сегодня тяжело что-то сделать или он устал, даю возможность отдохнуть, а потом вновь продолжаем трудиться».

В этом году образцовому ансамблю «Субботея», которым руководит Наталья Ивановна, исполняется тридцать лет. «Изначально он образовался на базе детского сада, где я тогда работала, – вспоминает она. – Потом дети подросли, и мы начали заниматься уже в школе и муниципальном культурном центре города Сасова».

Так сложилось, что состав ансамбля разновоз­растный. Однако, как говорят сами ребята, у них не возникает между собой споров и недопонимания. «Все благодаря Наталье Ивановне, она для нас – как мама. К ней мы можем, если нужно, прийти за советом, и она всегда выслушает и подскажет», – говорит Ангелина Глазунова.

Ансамбль «Субботея» – постоянный участник Всероссийского фестиваля народного творчества имени А.П. Аверкина, который традиционно проходит в Сасове. В копилке коллектива и юных вокалистов – победы на творческих конкурсах в Болгарии, Греции, Италии. И это далеко не полный перечень достижений.

За «Синей птицей»

В тот день, когда мы встретились с Натальей Ивановной в школе № 3 города Сасова, рядом с ней были ее воспитанницы – Ангелина Глазунова, Валерия Шилкина, Любовь Ким, Анастасия Митрофанова, Анастасия Фомина, Алина Крюченкова и Алена Коротаева. Каждая из этих девчонок, безусловно, талантлива. У каждой, несмотря на юный возраст, уже есть свой определенный творческий путь.

В конце прошлого года за тринадцатилетнюю Алену Коротаеву, участвовавшую во Всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица», болела, наверное, вся Рязанская область. По телевидению выпуск передачи с выступлением сасовской артистки показали в середине декабря. Тогда Алена исполняла знаменитую песню «Барыня». Позже организаторы отмечали, что ее манера пения очень похожа на вокал всенародно любимой советской певицы Лидии Руслановой.

«Папа был инициатором того, чтобы я участвовала в «Синей птице», – рассказывает Алена. – Заявку на конкурс мы с ним подали еще в июле и никому об этом не сказали. Мама и Наталья Ивановна узнали только, когда начались кастинги». К отборочным испытаниям под руководством своего педагога по вокалу Алена серьезно готовилась. Лишь в конце сентября ей сказали, что она сможет выступить на «Синей птице». «Было очень волнительно, тем более я была первая, – делится она. – Со мной выступал прекрасный ансамбль «Любо-дорого». Уже в финале «Синей птицы» девочка спела песню «Родная» с группой «Калинов мост». А в старый Новый год Алена выступила с «Вивальди-оркестром» под руководством Светланы Безродной на традиционном концерте, который состоялся в зале имени П.И. Чайковского в Москве.

***

Среди выпускников Натальи Ашмановой есть те, кто решил свою дальнейшую жизнь связать с творчеством. Так, Татьяна Тураева, окончившая школу несколько лет назад, учится сейчас в Московском государственном институте музыки имени А.Г. Шнитке. Наталья Ивановна гордится своими учениками и всегда радуется их успехам.

Статья опубликована в номере 15 (5302) от 27 января 2017 года
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