Областная общественно-политическая газета
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27.01.2017
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№15 (5302) |
Двадцать вторая полоса
Официально
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Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам для занесения на Доску Почета Рязанской области для размещения в СМИ

8 февраля 2017 года начинается прием предложений по кандидатурам для занесения на Доску Почета Рязанской области по итогам работы в 2016 году.

В соответствии с Постановлением Губернатора Рязанской области от 5 августа 2013 г. N 73-пг «О Доске Почета Рязанской области» на Доску Почета заносятся физические и юридические лица по итогам деятельности (работы, службы) за 2016 год в сфере государственного управления, экономики, культуры, искусства, местного самоуправления, науки, образования, воспитания, спорта, охраны здоровья и жизни, в укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод человека и гражданина, за активную благотворительную деятельность, многолетнюю и плодотворную трудовую (служебную) и иную общественно полезную деятельность, направленную на развитие Рязанской области.

Занесение физических и юридических лиц на Доску Почета (далее - кандидаты) осуществляется сроком на один год. Решение о занесении на Доску Почета принимается Губернатором Рязанской области на основании представления комиссии по рассмотрению кандидатур.

При внесении предложений о занесении на Доску Почета представляются следующие документы:

– мотивированное ходатайство о занесении на Доску Почета, подготовленное органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области, отраслевыми профсоюзами, Общественной палатой Рязанской области, юридическими лицами;

– документы, подтверждающие обоснованность предложения о занесении на Доску Почета (справка, содержащая основные биографические данные кандидата, характеристика с указанием трудовой и иной деятельности, конкретных заслуг и достижений, внедренных научных разработок, новых технологий и рационализаторских предложений, достигнутых высоких показателей в профессиональном развитии, копии наградных документов, выписка из решения органа, принявшего решение о выдвижении кандидата для размещения на Доске Почета).

Документы, необходимые для рассмотрения кандидатур для занесения на Доску Почета, принимаются комиссией с 08 февраля по 09 марта 2017 года с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Полонского, д. 1 корп. 1, тел.(4912) 29-06-04.

О результатах рассмотрения документов, лица, представившие кандидатуру для занесения на Доску Почета Рязанской области, уведомляются комиссией письменно в течение 10 дней со дня издания Губернатором Рязанской области распоряжения о занесении на Доску Почета.

Статья опубликована в номере 15 (5302) от 27 января 2017 года
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