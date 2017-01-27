Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

шестнадцатилетнего Евгения. Кареглазый, русоволосый подросток был не единственным ребенком в семье, но его одинокая мама лишена родительских прав. Так Женя оказался в детском учреждении. Он очень спокойный, уравновешенный человек. Женя хорошо и старательно учится, стремится получать новые знания. Он с удовольствием занимается художественной самодеятельностью, а в свободное время любит смотреть телевизор. Анкета № 3343.

Артему в сентябре прошлого года исполнилось пятнадцать лет. Светловолосый, сероглазый подросток был единственным ребенком у матери, но мама Артема лишена родительских прав. Артем – очень спокойный, добрый человек, старается доверять людям. У него есть немало увлечений, главное из которых – музыка. Артем занимается в музыкальной школе, хорошо и с удовольствием поет. Анкета № 3043.

Еще один Артем. В минувшем декабре мальчику исполнилось девять лет. Он был единственным ребенком в семье, но мама Артема лишена родительских прав. Кареглазый, темноволосый мальчик очень доброжелателен со сверстниками, пользуется среди них авторитетом, проявляет инициативу в общении с окружающими. Артем – очень активный, инициативный человек, любит петь, танцевать, имеет богатый словарный запас. С интересом относится к окружающему миру. Анкета № 4231.

Виктории в июне исполнится тринадцать лет. Эта сероглазая, светловолосая девочка оказалась в детском учреждении потому, что ее родители лишены родительских прав. Виктория была их единственным ребенком. Вика – очень спокойная, уравновешенная девочка, любит играть с игрушками, среди ее любимых игрушек – куклы. Анкета № 2167.

Маленькой Софье в минувшем октябре исполнилось два года. Ее родители дали письменное согласие на удочерение единственной дочери. Сероглазая, русоволосая Сонечка – очень ласковая, добрая девочка. Она хорошо контактирует с взрослыми людьми, любит слушать песенки и сказки. А еще Соня очень любит играть в мягкие игрушки. Анкета № 4735.

Обращайтесь в органы опеки

и попечительства

вашего города или района

Обращайтесь в органы опеки и попечительства вашего города или района