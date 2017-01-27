Областная общественно-политическая газета
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27 января 2017 года
№15 (5302)
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27.01.2017
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№15 (5302) |
Двадцать первая полоса
Путевой лист
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Водитель, нажми на тормоза

Каждое пятое ДТП на территории Рязанской области происходит из-за несоблюдения скоростного режима
Водитель, нажми на тормоза

В субботу, 21 января, за полночь, на 4-м километре Северного обхода 29-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и врезался в электрический столб. В итоге машину разорвало пополам. Как сообщили в правоохранительных органах, автомобиль двигался на огромной скорости. Водитель погиб на месте ДТП.

Аварии с гибелью людей происходят на дорогах региона почти ежедневно. После каждого ДТП специалисты анализируют причины. Большая часть происшествий с гибелью людей происходит либо по причине выезда на «встречку», либо из-за явного превышения скорости.

Из-за несоответствия скорости условиям движения или превышения установленного скоростного режима в регионе происходит каждое пятое ДТП. Так, в прошлом году по этим причинам произошло 316 ДТП (в 2015 году – 677), в которых 41 человек погиб и 427 получили травмы. В минувшем году показатель аварийности снизился по сравнению с 2015 годом более чем в два раза. Добиться такого снижения удалось при помощи комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Количество ДТП снизилось на пересечении Первомайского проспекта и улицы Каширина, пересечении Московского шоссе с улицей Западной, Ряжском шоссе. В настоящее время аварийно-опасными остаются участки автодорог в зоне дислокации комплексов фото- и видеофиксации: на Северном обходе, Муромском шоссе города Рязани; в Зеленинских двориках Рыбновского района; на 208-м и 256-м километрах автодороги М-6 «Каспий».

Специалисты говорят, что жизнь с завидным постоянством подсказывает: «Водитель! Соблюдение правил дорожного движения увеличивает вероятность того, что родные дождутся тебя дома!»

Статья опубликована в номере 15 (5302) от 27 января 2017 года
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