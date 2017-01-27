Услуга онлайн

С 1 января 2017 года все страховые компании обязаны заключать договор ОСАГО в электронном виде

Соответствующие изменения в федеральном законодательстве были приняты по инициативе Банка России, который считает, что онлайн-продажи позволят существенно повысить доступность услуги ОСАГО и поднять сервис на новый уровень, который отвечает требованиям современного финансового рынка.

Электронные полисы ОСАГО начали продавать в России в тестовом режиме с 1 июля 2015 года. Какие новации появились в системе оформления договоров е-ОСАГО с начала этого года по сравнению с тестовым периодом? Теперь приобрести такой полис могут в том числе водители-новички, сведения о которых не содержатся в единой информационной базе. Кроме того, купить электронную страховку можно и на новый автомобиль. Какие для этого существуют правила?

Отвечает управляющая Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Маргарита Владимировна Одинцова:

– Для покупки е-ОСАГО потребуются те же документы, что и для приобретения полиса в офисе: паспорт, водительское удостоверение, ПТС и диагностическая карта для автомобилей старше трех лет. Клиенту нужно пройти регистрацию на сайте страховой компании и получить идентификаторы для доступа в личный кабинет – логин и пароль (они передаются автовладельцу по электронной почте, в СМС либо при личном обращении в офис страховщика). После авторизации необходимо заполнить заявление в электронной форме. «Доступ к сайту страховой организации может осуществляться через сайт РСА (www.autoins.ru). Проверить, есть ли у конкретного страховщика действующая лицензия на продажу полисов ОСАГО, можно на официальном сайте Банка России. Любые другие способы приобретения электронного полиса – через агентов и других посредников – незаконны.

Страховая компания обязана предоставить возможность оплаты полиса е-ОСАГО на своем официальном сайте банковской картой, а дополнительно вправе предложить иные способы оплаты. Электронный полис будет отправлен на адрес электронной почты, указанный при регистрации на сайте страховщика или при первом входе в электронный личный кабинет, а также будет храниться в этом личном кабинете. Бумажный полис ОСАГО на привычном бланке строгой отчетности и полис в электронном виде абсолютно равнозначны с точки зрения законодательства. Автовладельцу, заключившему договор ОСАГО онлайн, необходимо распечатать бланк полиса и возить с собой для предъявления сотрудникам полиции при необходимости. По желанию автовладелец может получить полис ОСАГО на бланке строгой отчетности, но при этом необходимо оплатить услуги почтовой доставки.

Банк России внимательно контролирует, как страховщики соблюдают требования по бесперебойности продаж электронных полисов ОСАГО. За первую неделю 2017 года в Банк России уже поступили жалобы относительно оформления электронного полиса ОСАГО. Сейчас уточняется, какая часть из них связана с непривычными для потребителей особенностями оформления данной услуги онлайн, а какая – с техническими сложностями.