Пьяных лишат прав

В пятницу и в предстоящие выходные в регионе будет проводиться профилактическая операция «Нетрезвый водитель»

Количество ДТП с участием находящихся в состоянии опьянения водителей транспортных средств снизилось с 203 случаев в 2015 году до 189 аварий в 2016 году.

Число ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, также сократилось – со 193 до 181 ДТП, или на 6,2%, а вот количество погибших в них людей выросло с 30 до 61 человека или +103,3%, а число раненых снизилось с 301 до 231, или на 23,3%.

По дням недели и времени суток аварийность с участием нетрезвых водителей на территории региона за 2016 год распределилась следующим образом: в Рязани наиболее аварийным является период времени с 21.00 до 24.00 – 15 ДТП. А наиболее аварийный день недели – воскресенье (11 ДТП). В сельской зоне наибольших значений основные показатели аварийности достигают в период времени с 18.00 до 21.00 (34 ДТП). Наиболее аварийными днями недели в сельской зоне являются суббота и воскресенье (по 32 ДТП).