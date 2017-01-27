Аварий может стать меньше

Опасные участки автодорог в Рязанской области будут внесены в перечень для первоочередной работы по снижению количества ДТП.

Тему обсуждали на заседании правительства региона. Министр транспорта и автомобильных дорог региона Андрей Савичев представил изменения в проект регионального закона, согласно которым ежегодно в регионе будет составляться перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин, из-за которых там совершаются ДТП. Губернатор отметил, что минтрансу области в этом направлении необходимо тесно взаимодействовать с федеральными ведомствами, чтобы учесть в работе участки, находящиеся на федеральных трассах. Вместе с тем следует четко определить сроки утверждения этого перечня, чтобы своевременно внести необходимые корректировки в региональную программу, по которой в области ведется деятельность по повышению безопасности дорожного движения.