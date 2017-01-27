Областная общественно-политическая газета
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27 января 2017 года
№15 (5302)
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27.01.2017
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№15 (5302) |
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Ценная профессия

Александру Порхунову приходится давать оценку не только имуществу, но и человеческим поступкам
Автор фото: Анна Добролежа | Ценная профессия
Фото автора.

Профессия оценщика заслуженно входит в топ 30 самых востребованных, престижных и высокооплачиваемых в мире и занимает в рейтинге почетное седьмое место (по версии сайта proprof.ru). Именно поэтому она заинтересовала студента 4 курса экономического факультета Рязанского отделения МИЭМП Александра Порхунова. Уже на 5 курсе он начал стажироваться у профессионального оценщика.

Александра сразу включили в крупное дело. Наставником начинающего оценщика стал Станислав Николаевич Панфилов, оценщик с 20-летним стажем. Полтора года Порхунов выполнял поручения, набирался опыта, а затем прошел переподготовку в Институте профессиональной оценки в Москве. Теперь Александр Евгеньевич Порхунов специалист с 10-летним стажем, владелец собственной фирмы по оценке, и ему есть что рассказать о своей профессии.

Три правила оценки

Мы договорились встретиться в офисном центре, у кабинета Александра Евгеньевича, но войти внутрь не было времени. С утра у Порхунова был запланирован выезд на квартиру, поэтому мы сразу поехали к клиенту.

Подъезжали к пятиэтажке в центре города. Одну из квартир на верхнем этаже с 2014 года неоднократно заливало. Тогда владелец квартиры обратился к юристу для подачи иска в суд на ЖЭУ. Адвокат обратился к оценщику, чтобы оценить ущерб. Эту работу мы и приехали выполнять.

По словам Александра Евгеньевича, это довольно распространенная ситуация. Из-за некачественных старых труб и крыш часто заливает квартиры. Только когда создали фонд капитального ремонта, проблема сдвинулась с мертвой точки. И то из-за недобросовестных подрядчиков случаются форс-мажоры: то они работу некачественно выполнят, то, разобрав крышу, плохо ее укроют от дождя, отчего верхние квартиры заливает.

Квартира встречает нас теплым, влажным воздухом, как будто в доме только что была большая стирка. Александр Евгеньевич сразу подходит к основному очагу проблемы: углу возле окна, на котором видны большие подтеки, даже из-под толстого слоя штукатурки.

– Эх, зачем же вы замазали, – говорит Александр молодому человеку, который открыл нам дверь.

Оценщик начинает фотографировать все «мокрые» участки обоев и саму квартиру. Это нужно для экспертного заключения. Затем он собирает информацию: записывает, какой материал применяли при ремонте в квартире, какие обои, покрытие пола и потолка, измеряет дверные и оконные проемы, чтобы вычесть их из площади, требуемой ремонта.

– А если бы вам пришлось оценить не ущерб от залития, а стоимость самой квартиры, как бы вы действовали? – спрашиваю его.

– Я бы делал практически то же самое, только фотографировал все помещения согласно техническому плану квартиры.

– А от чего зависит стоимость квартиры?

– Я сформулировал три главных правила оценки квартиры: местоположение, местоположение и еще раз местоположение. Если ваша квартира находится в каком-нибудь Кукуеве, вы хоть бассейн в ней установите, за большие деньги ее все равно никто не купит, – объясняет Александр Евгеньевич. – Ну а потом уже мы анализируем возраст здания, физический износ, предложения о продаже аналогичных квартир, обращаем внимание на ремонт, этаж расположения, строительную компанию, материал, из которого построен дом.

Необходимое присутствие

Пока мы беседовали, в квартиру вошел энергичный стройный молодой человек. Оказалось, представитель ЖЭУ. При работе оценщика на объекте должны присутствовать и истец, и ответчик, чтобы поставить подписи под актом осмотра. Представитель жилищного управления спрашивает: «Кто истец?»

– Я не знаю, меня просто попросили открыть дверь, – отвечает молодой человек, который, по всей видимости, снимает квартиру.

– Я тоже не знаю, так как общался только с адвокатом, – говорит Александр Евгеньевич как-то отрешенно, словно поставив между собой и собеседником стену.

– Надо посмотреть, что еще там за адвокат и есть ли у него доверенность! – шутливо говорит представитель ЖЭУ. – Никакого заявления у себя в конторе на вызов в квартиру мы не нашли. Надо было не просто звонить по телефону, а прийти к нам, написать заявление, взять себе копию с печатью. Любой может сказать, что у него 15 лет назад протекла крыша, и что мы должны всем ремонты оплачивать?!

Но проходит немного времени, появляется адвокат.

…Подробный отчет Александр Евгеньевич составит в офисе, а пока в акте осмотра он пишет заключение: предположительно залитие с крыши и предположительно грибок на стенах. Первое установит суд, где оценщик также будет присутствовать, а второе должна выяснить санитарная эскпертиза.

Офис – второй дом

Александр Евгеньевич после осмотра квартиры садится в машину уставшим.

– Не люблю я подобные выезды, когда сразу начинают юлить…

– Часто вы с этим сталкиваетесь на работе?

– Да. Моя работа связана с деньгами, а любой их раздел раскрывает истинную сущность человека. Бывает, люди только вчера потеряли близкого человека, а уже начинают ругаться из-за его имущества. Я видел, как между собой из-за денег грызлись брат с братом, и даже мать с сыном. Я столько всего насмотрелся, что очень хорошо чувствую людей, сразу вижу, кто искренен, а кто пытается меня обмануть.

Мы отправляемся в контору, где Александр Евгеньевич будет составлять отчет. Кабинет Порхунова поражает сочетанием строгости и уюта. На столе стоит фотография с наследником – семилетним сыном. На полке, над сертификатами и дипломами, стоит большой корабль, сделанный из конструктора, рядом со столом висят иконы.

– У меня ненормированный рабочий день, порой приходится работать до часу ночи. Я благодарен своей жене Ольге за то, что она мирится с этим, ее поддержка мне очень помогает. Ну а пока офис – мой второй дом, поэтому я старался создать в нем уют, – говорит Александр Евгеньевич. – Порой я обращаюсь к иконам Спиридона Тримифунтского и Николая Угодника, покровителей в сфере бизнеса. Я верю в Бога, хожу в церковь и считаю, что все удачи и неудачи происходят по воле Господа, и все твои грехи отражаются на бизнесе.

– Стремление к богатству – разве это праведная цель для христианина?

– Я считаю, что в деньгах нет ничего плохого. Наоборот – без них тяжело. Я знаю, что такое жить без денег, и больше так не хочу.

– Значит, ваше дело не сразу стало приносить вам прибыль?

– Все думают, что бизнесмены как сыр в масле катаются, но на самом деле прибыль появляется не сразу. Приходится вначале терпеть, экономить и много трудиться. Например, мы с семьей уже 5 лет не были на море, потому что некогда, да и деньги не всегда были.

– Но отдых-то у вас бывает? – спрашиваю я.

– Иногда я устраиваю себе выходной. Выбираемся с семьей в Солотчу. Проводим время вместе, ведь меня так им не хватает. Весной и осенью езжу с друзьями на охоту. Там природой можно полюбоваться, подышать свежим воздухом, пообщаться с друзьями и удовлетворить инстинкт охотника.

Интересный случай

В кабинет к Порхунову люди приходят с разными запросами: раздел имущества, ДТП, оценка, покупка/продажа квартир. Самое трудоемкое – оценка бизнеса. В ней специалист работает сразу со всеми сферами, порой даже гвозди оценивать приходится.

– Самая острая проблема сейчас связана с установлением кадастровой стоимости объектов недвижимости. Эта величина, от которой зависит налогообложение. Кадастровую стоимость государство устанавливает массово. Выехать на каждый объект недвижимости нет возможности, поэтому цифра устанавливается из офиса и получается усредненной. Что влияет на налог. Поэтому многие обращаются к нам за переоценкой имущества и в будущем значительно экономят на налогах.

– Вы мне столько интересных вещей рассказали. А бывают ли в вашей работе необычные случаи?

– Конечно, и я охотно берусь за интересные заказы. Однажды ко мне обратился деревенский мужичок. Он разбирал фундамент дома и обнаружил в нем меч, похожий на катану. В Интернете мы нашли подобный, он стоил больших денег, но для точной оценки требовалась дорогостоящая экспертиза ювелира. Мой клиент решил не рисковать и просто повесил трофей дома на стену, – говорит Порхунов. – За такие случаи и интересных людей я люблю свою работу. Мне она приносит хлеб, а обществу – пользу. Ведь людям всегда нужно будет знать, сколько стоит их имущество.

Статья опубликована в номере 15 (5302) от 27 января 2017 года
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