Радость людям несущие

В каникулы дети из сараевского села Сысои отдохнули с пользой не только для себя

Уже несколько лет подряд учащиеся Сысоевской школы радуют односельчан рождественскими колядками. Но в этом году школьники побывали не только в родном селе.

– Ребята много репетировали, серьезно готовились, – рассказывает игумен Николо-Бавыкинского монастыря о.Павел. Он организует школьников и вместе с ними участвует в празднике. – Подобрать рождественские песни помогла учитель музыки Любовь Геннадьевна Ситникова, дети выучили и тропарь Рождества Христова.

Дети выступили в соседних Можарах, побывали в селе Кривском, на «Вердазернопродукте», в Сараевском колледже. В Сараевской центральной районной больнице рождественские колядки услышали пациенты и персонал терапевтического и детского отделений. Помогать тем, кто нуждается, – дело не только врачей и медперсонала. Каждый может поучаствовать в добром деле в меру своих сил.

В разные дома заходили школьники, и везде хозяева безучастными не оставались: радушно встречали ребят, на похвалу не скупились, потому что видели искренние детские чувства, веру и готовность поделиться ими со взрослыми. А потому и на подарки не скупились. В каждом доме детей угощали сладостями и, как водится, денежку дарили.

Собранные средства дети решили потратить на нужды воспитанников Рязанского дома ребенка – педагоги местной школы, которых связывают с домом ребенка давние дружеские отношения, уже передали игрушки и памперсы в это детское учреждение.