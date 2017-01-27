Областная общественно-политическая газета
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27 января 2017 года
№15 (5302)
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27.01.2017
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№15 (5302) |
Пятнадцатая полоса
Спорт
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Против допинга

На текущей неделе рязанская делегация приняла участие в семинаре-тренинге, организованном Минспорта Российской Федерации

В Министерстве спорта РФ собрали работников физической культуры и спорта, ответственных за осуществление взаимодействия с РУСАДА, Минспорта России и ФМБА России по вопросам предотвращения допинга. В семинаре приняли участие представители Минспорта России, Ассоциации «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» и 46-ти регионов России.

Рязанскую область на совещании представляли заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Павел Гамзин и врач регионального Центра спортивной подготовки Олег Масалаткин.

В ходе семинара рассматривались вопросы противодействия распространению и использованию допинга, взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью по данной теме, а также положительный опыт реализации региональных антидопинговых образовательных программ. Помимо этого, в формате мини-групп обучающиеся провели мозговые штурмы по разработке программы реализации антидопингового обучения в отдельно взятом регионе России.

Тема допинга касается сегодня всего российского спорта. Запрет на участие в международных соревнованиях могут получить и так называемые «чистые» спортсмены, никогда не употреблявшие допинг.

Спортсмены-биатлонисты написали письмо, в котором потребовали от Международного союза более решительных действий в отношении фигурантов допинговых скандалов. Под ним подписались 170 биатлонистов из разных стран. Как отметил президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг, обращение направлено не против россиян, а против допинга, как общемировой проблемы. Спортивный обозреватель Наталья Калугина считает такой подход очень разумным.

«Международный союз биатлонистов держит пока очень сдержанную линию. И это очень разумно. В этом смысле я хочу подчеркнуть, что хорошо бы каждой международной федерации держаться в тех рамках, в которых удерживается организация, руководимая Андерсом Бессебергом. Кстати говоря, IBU не выносит никакого решения в отношении чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Тюмени. Понятно, что они испытывают неимоверное давление, но тем не менее пока спортивная направляющая в биатлоне выдержана», – заявила в эфире радио Sputnik Наталья Калугина.

По ее словам, мир биатлона сейчас расколот на 2 направления: разумное и радикальное. И пока не ясно – какое из них одержит вверх.

«Совершенно очевидно, что в IBU есть два направления. Одно из них сдержанное, разумное, в котором очень много работают и президент союза биатлонистов России Александр Кравцов, и вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров, и руководитель комиссии спорт­сменов Уле-Эйнар Бьерндален, и сам президент IBU Андерс Бессеберг. Есть другое направление, где на российских спортсменов происходит неимоверное давление. Во главе этого направления стоит Чешская федерация биатлона. Кстати говоря, вспомним недельной давности высказывание знаменитой Габриэлы Коукаловой, которая придерживается самых крайних взглядов на российский спорт, и говорит о том, что она не верит ни одному российскому биатлонисту. Но тут уже начинаются и соревновательные игры. Если вдруг Тюмень теряет чемпионат мира 2021 года, то на него будет претендовать чешское Нове-Место. Есть и из других стран крайние варианты, вспомним высказывание недавнего российского тренера Вольфганга Пихлера, который клялся и божился, что в его российской команде допинга нет, а после этого предложил дисквалифицировать всю российскую сборную. Так что в мировом биатлоне идет трудная политическая борьба, и предсказать, кто в ней победит: разумное направление во имя спорта, которую ведут и Бьерндален, и Бессеберг, и Майгуров, и весь разумный биатлонный мир, или победят политические крайности, практически невозможно», – отметила в эфире радио Sputnik Наталья Калугина.

https://ria.ru/radio/

Статья опубликована в номере 15 (5302) от 27 января 2017 года
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