Областная общественно-политическая газета
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27.01.2017
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№15 (5302) |
Пятнадцатая полоса
Спорт
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Бильярд набирает обороты

В Рязани прошли два региональных турнира
Бильярд набирает обороты

Федерация бильярдного спорта Рязанской области при участии регионального министерства молодежной политики, физической культуры и спорта и детско-юношеской спортивной школы ЦСК провела чемпионат области по бильярдному спорту среди мужчин и женщин и I этап открытого Кубка «ДЮСШ ЦСК» среди юношей и девушек.

В I этапе открытого Кубка «ДЮСШ ЦСК» приняли участие 25 спортсменов в возрасте до 16 лет, среди которых 6 девушек. На церемонии открытия сезона присутствовал директор ДЮСШ ЦСК Алексей Морозов. Он поздравил юных бильярдистов и их тренеров с началом нового сезона турниров и за успешное выступление в первенстве России вручил ценный подарок Ивану Алпатову. Напомним, рязанец Иван Алпатов в начале января стал серебряным призером первенства России по бильярдному спорту среди юношей до 16 лет. Вице-президент федерации бильярдного спорта Рязанской области Алексей Кузьмин вручил удостоверение спортсмена, подтверждающее 1 спортивный разряд, юному бильярдисту Михаилу Богданову. После официального открытия участники церемонии провели короткое чаепитие с тортом, украшенным символами нового бильярдного сезона.

По итогам состязаний на I этапе открытого Кубка призовые места в дисциплине «свободная пирамида» завоевали: 1 место – Кирилл Гранкин (ДЮСШ «Фаворит»), 2 место – Иван Королев (ДЮСШ ЦСК), 3 место – Арина Кривова и Даниил Локтионов (воспитанники ДЮСШ ЦСК).

Чемпионат Рязанской области в дисциплине «комбинированная пирамида» среди мужчин и женщин собрал 41 участника. Турнир примечателен тем, что на нем определялись участники, которые будут представлять наш регион в чемпионате России по бильярдному спорту «Комбинированная пирамида – 2017». Он пройдет в начале февраля в Сочи.

Среди взрослых участвовали братья Иван и Илья Алпатовы. Иван Алпатов вновь отличился, заняв в чемпионате призовое место.

После двухдневных соревнований результаты чемпионата следующие: 1 место – Александр Гранкин, 2 место – Дмитрий Конюхов, 3 место – Иван Алпатов и Сергей Подпорин. Спортсмены Александр Гранкин и Дмитрий Конюхов будут представлять Рязанскую область в г. Сочи на чемпионате России. Федерация бильярдного спорта Рязанской области поздравляет победителей и желает им успехов!

– На прошедших соревнованиях рязанские спортсмены показали очень высокий уровень игры, – комментирует ситуацию вице-президент федерации бильярдного спорта Рязанской области Алексей Кузьмин. – И я без преувеличения могу сказать, что на чемпионате России в Сочи рязанцы будут выглядеть очень достойно. Я всегда говорю, что бильярдный спорт – это сложное мастерство, не только с интеллектуальной, но и с эмоциональной точки зрения, – это шахматы в движении. Рязанский бильярдный спорт в настоящее время очень активно развивается. Мы видим совсем юных, но очень талантливых ребят, которые только пришли, а уже показывают результаты, схватывают на лету. Школа рязанского бильярда на хорошем счету в стране, поскольку наши спортсмены являются призерами всероссийских и международных соревнований. Мы пока очень молодая федерация, а значит, главные победы еще впереди!

Фото Ольги Киндиновой

Статья опубликована в номере 15 (5302) от 27 января 2017 года
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