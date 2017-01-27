Областная общественно-политическая газета
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27 января 2017 года
№15 (5302)
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27.01.2017
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№15 (5302) |
Четырнадцатая полоса
Спорт
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По лесным тропинкам с картой

По лесным тропинкам с картой

В Центральном парке культуры и отдыха областного центра, в Лесопарке или легкоатлетическом манеже среди крепких, атлетичного вида спортсменов очень часто можно увидеть миниатюрную молодую женщину, которая не уступает на беговой дорожке ни в скорости, ни в выносливости ведущим представителям любительского бегового сообщества. Ольгу Стрелкову, мастера спорта России по спортивному ориентированию, знают как талантливую спортсменку и доброжелательного, открытого человека, ведущего специалиста центра спортивной экипировки «Спортолимпия».

 – Первый вопрос – традиционный: с чего началась ваша спортивная история?

О.С. – Родители занимались ориентированием. Этот вид спорта появился в России где-то в 70-х годах прошлого века, отделившись от туризма. В студенческие годы мама и папа, живя и учась в разных городах и вузах, были увлечены туризмом, увлечение переросло в занятие спортом, благодаря которому они и познакомились – на соревнованиях. Когда я родилась, родители уже были активными спортсменами, часто выезжали на соревнования и меня брали с собой.

 – Вы занимались с родителями или в спортивной школе?

О.С. – С 9 лет меня отдали в секцию спортивного ориентирования. Параллельно я занималась шахматами, даже участвовала в соревнованиях в составе областной детской команды. А потом надо было делать выбор, так как на все времени не хватало. Отмечу, что между шахматами и ориентированием есть немало общего, например, необходимость просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед. Я подумала, что ориентирование – это веселее. Сначала мне очень нравилось ездить по соревнованиям и общаться с друзьями, но когда пришло время тренироваться, трудиться, запал поубавился. Были и слезы, и нежелание идти на тренировку, мама, которая впоследствии стала моим тренером, нередко понуждала к занятиям.

 – В чем особенности тренировочного процесса в спортивном ориентировании, отличие от, например, беговой подготовки?

О.С. – В этом виде спорта главное – точное ориентирование на местности, бег – это второстепенная составляющая. Поэтому занятия с детьми начинаются с изучения карт, условных обозначений и тому подобного. Уже потом, постепенно, с ростом и развитием спортсмена тренировки усложняются. Важный момент в ориентировании – визуализация, умение представить то, что обозначено на карте, и концентрация внимания. Чем лучше у спортсмена развиты эти способности, тем лучше будут его результаты на соревнованиях. В целом тренировочная система разная, при этом российская система значительно отличается от той, которую практикуют, например, в европейских странах.

 – Какие страны лидируют в спортивном ориентировании?

О.С. – Как правило, скандинавские, по крайней мере, в летнем ориентировании. Там самые сложные карты. Поэтому чтобы быть конкурентоспособным, нужно тренироваться на аналогичной местности, и все сильнейшие спортсмены как России, так и Европы едут за мастерством в Скандинавию.

 – В вашей спортивной карьере случились такие тренировки?

О.С. – Около четырех лет, с 2004 по 2007 годы, я выступала за финский клуб.

 – Как это случилось?

О.С. – Когда я доросла до определенного спортивного уровня, поняла, что для дальнейшего роста мне необходим скандинавский ландшафт. Спортивное ориентирование не является олимпийским видом спорта, в России его финансирование минимально, поэтому спортсмены стараются самостоятельно найти возможность для тренировок в необходимых условиях. Помогают решить эту задачу спортивные клубы, например, я сотрудничала с одним из клубов Финляндии. Нужно понимать, что там вся спортивная подготовка базируется на общественных организациях, клубах, которые имеют своих спонсоров и определенные возможности. Клубы состоят из людей самых разных профессий и разного возраста, объединяет которых горячее увлечение спортом. Они уделяют много времени как собственным тренировкам, так и организации тренировочного процесса для других спортсменов. Спорт там действительно массовый, к нему очень серьезно относятся. Система работает отлаженно, спортсменов у клубов много, все они сильные.

 – Каким образом российские спортсмены могут попасть в такой клуб?

О.С. – Практически все российские сильнейшие спортсмены выступают на соревнованиях за скандинавские клубы, в основном, за клубы Швеции и Финляндии. Больше едут в Финляндию, так как она ближе. Как правило, сильнейшим спортсменам клубы оплачивают все накладные расходы. Например, мне на крупные соревнования оплачивали и дорогу, и проживание. В других случаях тренировочный процесс был бесплатным, а проживание – за свой счет. Но клуб предоставлял возможность работать, благодаря чему я находилась в Финляндии и тренировалась в течение трех месяцев.

 – Работали по специальности?

О.С. – Осваивала новую – работала в тепличном хозяйстве местного фермера. Совмещать работу с тренировками физически было тяжело, но возможно. Например, старший тренер нашего клуба тоже владел теплицами, сам в них работал, и у него хватало сил на тренировки и тренерскую деятельность. Кстати, его дочери, которые тоже были задействованы в семейном бизнесе, считались одними из сильнейших спортсменок.

 – На каком языке общались с местным населением?

О.С. – Я проживала на шведоговорящей территории, а общалась на английском, но понемногу начала учить шведский на курсах в Рязанском государственном университете. Дело в том, что не все члены нашего клуба знали английский, а некоторые вообще говорили только на местном диалекте.

 – Сегодня вы продолжаете участвовать в соревнованиях, спортивную форму поддерживают и родители. Очевидно, попав однажды в спортивную среду, человек остается в ней навсегда. Почему?

О.С. – На мой взгляд, со спортом жизнь становится намного интереснее, спорт очень эмоционален, он захватывает. Сегодня спорт очень важен для меня, он помогает справиться со многими жизненными трудностями, стабильно обеспечивает положительными эмоциями, помогает самоорганизоваться и идти к цели. Он никогда не был для меня самым главным, но всегда значимым. Уверена, благодаря спорту получается больше успевать – работать, заниматься домашними делами, уделять время дочери.

 – Вы – разносторонняя спорт­сменка. Зимой вас часто можно встретить на лыжах, в любое время года на пробежке. Чему уделяете больше внимания?

О.С. – В свое время я сделала выбор в пользу летнего спортивного ориентирования, так как для зимнего необходима серьезная лыжная подготовка, обеспечить которую в свое время было непросто ввиду территории проживания. Мы жили на Московском шоссе, а лыжные трассы были, в основном, в Горроще. Хотя изначально мне одинаково хорошо давалось как летнее, так и зимнее ориентирование. На лыжах кататься мне очень нравится, и сегодня я делаю это в удовольствие.

 – Дочь планируете приобщить к спорту?

О.С. – Уже делаю это, беру с собой на беговые тренировки, в этом году мы с ней встали на лыжи, и ей очень нравится кататься с горок. В дальнейшем планирую отдать ее в какой-нибудь циклический вид спорта, где вырабатывается выносливость, так как это очень полезно для здоровья. Личный опыт и общение с другими спортивно-ориентированными людьми показывают, что занятия спортом, вне всяких сомнений, продлевают активную фазу жизни.

 – Ваше самое яркое спортивное впечатление?

О.С. – Конечно, запоминаются победы. В частности, на чемпионате России в 2004 году. Я готовилась, надеялась, но все равно победа была неожиданной, поэтому принесла море эмоций. Но и любое другое соревнование приносит много ярких впечатлений.

 – Сегодня соревновательная деятельность продолжается?

О.С. – Как в спортивном ориентировании, так и в легкой атлетике. Продолжаю выезжать в Финляндию, два последних года выступала за московскую женскую команду. Но ориентирование потихоньку уступает место легкой атлетике.

Статья опубликована в номере 15 (5302) от 27 января 2017 года
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