Чтение. И не только…

Популярные в Европе книжные магазины-клубы теперь появились и в Рязани

В старинном здании на улице Кольцова поселился необычный зверек – Бобрисэй. Это герой сказки рязанского священника и писателя игумена Паисия (Савосина) «Бобрисэй Бобриан, или Бобр-летяга».

В одной лапе он держит горящий фонарик, в другой – палку необходимую. А за спиной у персонажа – сумка с книгой. Бобрисэй оказался большим любителем чтения. Каждому юному посетителю книжного магазина-клуба он предлагает познакомиться с современной детской отечественной и зарубежной литературой, научно-популярными изданиями, вспомнить произведения классиков.

Бобрисэй не только книгочей, но и настоящий фантазер. У него можно приобрести эксклюзивные брошки, вырезанные из дерева питерскими мастерами, авторские открытки, закладки, раскраски, стикербуки... Кстати, этот особый вид книжек с наклейками уже успели полюбить дети, которые с удовольствием приходят к Бобрисэю на бесплатные мастер-классы по монотипии, линогравюре, гончарному делу. Полюбились школьникам и литературные чтения.

– В нашем магазине нет случайных изданий. Прежде чем книга попадает на полку, я ее прочитываю, получаю полное представление об авторе, иллюстраторе и, если это зарубежная литература, то – о переводчике, – рассказывает хозяйка магазина-клуба Марианна Михайлова. – Основной акцент стараемся делать на современной детской литературе. Ее авторы пишут простым языком о сложных вещах, нередко затрагивают темы с трагическим контекстом, но при этом сохраняют веру в добро и светлое будущее.

Идея открытия книжного магазина-клуба жила в сердце Марианны с юности. Она родилась в читающей семье. Дома была огромная библиотека, которую начал собирать дедушка. Мама работала в школе учителем истории, а папа – воспитателем в детском доме.

– Родители постоянно покупали книги, выписывали толстые журналы. У нас было много редких изданий по истории театра, – вспоминает Марианна.

После окончания школы она несколько лет училась на филологическом факультете Белградского университета, но потом вернулась в родной город и закончила отделение русского языка и литературы РГУ имени С.Есенина.

– Я даже не предполагала, что стану заниматься литературой для детей и подростков. Представление о ней долго оставалось поверхностным. Когда я была маленькой, папа читал мне вслух только те книги, которые ему казались интересными, хотя многие из них не соответствовали моему возрасту. С пяти лет я слушала произведения Николая Васильевича Гоголя, Александра Сергеевича Пушкина, Ивана Шмелева, – делится воспоминаниями Марианна.

Желание снова вернуться в детство и восполнить пробелы появилось пару лет назад, когда девушка прочитала в Интернете интервью писателя, литературного критика Александра Архангельского. В соавторстве с директором подмосковной гимназии «Образ» Татьяной Смирновой он писал учебник по литературе и говорил о том, что в школьной программе очень мало современных книг. Из интервью Марианна впервые узнала об издательствах «Самокат», «Розовый жираф». Привлекли необычные названия, и девушке сразу захотелось познакомиться поближе с их книгами. Увлеклась чтением настолько, что идея открытия книжного магазина, казавшаяся фантастикой, стала реальностью.

– Поддержали друзья, которые поверили в замысел. Кто-то помог приобрести стеллажи, кто-то – сделать первую закупку книг. Один знакомый мастер изготовил своими руками столик и прилавок. Долго думали над названием, а потом вспомнили о сказочной книге отца Паисия и с разрешения автора назвали магазин «Бобрисэй. Книги и фантазии». Удивительного бобра, который встречает посетителей, сваляла из шерсти краснодарский мастер Кристина Шаблина по рисункам Юрия Пронина, известного художника-мультипликатора. Именно он иллюстрировал книгу игумена Паисия, разработал фирменный стиль магазина, придумал логотип и шрифт, – говорит Марианна Михайлова. – Вообще у нашего проекта некоммерческий характер – мы делаем невысокие наценки на книги и работаем в формате клуба. Помимо мастер-классов и литературных чтений, планируем проводить небольшие концерты и спектакли.

В Европе книжное дело давно выведено из понятия бизнес и называется социокультурным предпринимательством. Продвижение чтения, интерес и любовь к книгам – на первом месте. Книжные магазины не ставят во главу угла коммерческую составляющую, а существуют как культурные феномены и поддерживаются государством. В России ситуация, к сожалению, пока иная. Мы давно перестали быть самой читающей страной мира. На 145 миллионов человек у нас приходится меньше 1000 книжных магазинов, причем их число с каждым годом снижается – многие закрываются, не выдерживая конкуренции с более прибыльными видами бизнеса.

– Конечно, хотелось бы получить хоть какую-то поддержку со стороны городских властей. Но мы все равно настроены оптимистично. Будет замечательно, если «Бобрисэй» станет еще одним местом, где родители с детьми смогут выбирать книги, читать, рисовать, творить и с пользой проводить время, – считает Марианна Михайлова.