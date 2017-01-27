Невыдуманные истории из жизни провинции

«Мещерская глухомань» глазами ученого

В конце прошлого года вышла в свет новая книга доктора исторических наук, профессора Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Аллы Александровны Севастьяновой «Хроники Мещерской глухомани». Самыми первыми с ней познакомились земляки историка – жители города Спас-Клепики. А в областном центре презентация уникального в своем роде издания состоялась в научной библиотеке РГУ.

Эта небольшая по объему, красочно оформленная книга сочетает в себе точность и объективность научного исследования с сочностью и яркостью художественных зарисовок жизни и быта жителей Мещеры. Все герои и истории, указывает автор, невыдуманные, – это люди, которых она хорошо знает, частью которых себя ощущает. Потому так глубоко и сердечно ее волнуют и мещерские пожары, и загадка адресата последних стихов Сергея Есенина, и сюжеты из обыденной жизни глухой провинции, счастливые и трагические события этого микромира.

«Хроникам Мещерской глухомани» предшествовала книга «Жизнь в центре рая. Советский райцентр 50-х – 60-х годов ХХ века», вышедшая в 2008 году. Однако, по словам Аллы Севастьяновой, новая книга – не продолжение предыдущей. Хотя предмет описания в обеих одинаковый, но в первом случае задачей ученого было дать наработки и подходы к теме, как изучать провинцию в России, над которой она работала долгие годы.

– Если первая книга – это своеобразная теория подходов, то новая книга написана после теории. Я подумала: хватит кормить своих коллег рецептами, надо попробовать эти рецепты реализовать, – пояснила Алла Александровна.

Ее главный подход при описании провинции – исследование трех взаимосвязанных составляющих: место – время – люди. Место – свою малую родину – историк знает досконально, к тому же в каком-то смысле, призналась она, ей было проще, ведь впереди стояла всем знакомая фигура классика – Константина Георгиевича Паустовского. А вот время, то есть история, потребовало дополнительного расследования. В результате архивных изысканий удалось установить связь Спас-Клепиков с загадочным Явинтисом и доказать, что город значительно старше того года, который официально считается датой его основания.

Самой же трудной и в то же время радостной частью для автора стали люди. О своих земляках Алла Александровна решила писать весело, с доброй улыбкой, чтобы они ожили для каждого.

В конце, в приложении, размещены документы и исторические материалы к главам.