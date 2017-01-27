Мультитарифный счетчик: плюсы и минусы

«В повседневной жизни мы используем немало электроприборов, постоянно эксплуатируем хлебопечку, мультиварку и микроволновку, стиральную и посудомоечную машины, не говоря о пылесосе, компьютере и телевизоре. Вопрос экономии электроэнергии для нас актуален. Существуют ли в нашем городе пониженные тарифы за «оптовое» потребление электричества жителями многоквартирных домов и есть ли разница в оплате между потребленным ночью и днем?

Ольга, г. Рязань»

Как пояснили в Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании, «скидки» за «оптовое» потребление для физических лиц в нашем муниципалитете нет. Между тем в Рязани действуют тарифы за ночное и дневное потребление электроэнергии. При переходе на такую тарификацию стоимость дневного потребления энергии будет на 60 копеек выше от установленного в настоящее время стандартного тарифа и составит 4 рубля 63 копейки, а ночной понизится до 3 рублей 2 копеек за киловатт. Чтобы перейти на тарификацию по двум или трем суточным зонам (ночная зона – 3,02 рубля, пиковая зона – 5,24 рубля и полупиковая зона – 4,03 рубля), необходимо приобрести специальный мультитарифный прибор учета электроэнергии и отнести его в МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети». По вашей заявке специалисты предприятия запрограммируют его по выбранной двух- или трехзонной тарификации, установят и опломбируют прибор. Интервалы тарифных зон суток для населения разные, они утверждены приказом ФСТ России № 1473-э от 26.11.2013

Удастся ли сэкономить с мультитарифным счетчиком электроэнергии? Проще всего узнать, будет ли оправданным переход на многотарифную систему учета, если завести специальный журнал расхода электроэнергии и заносить туда показания счетчика в 7 и 23 часа для прибора, учитывающего два тарифа и в 7, 10, 17, 21 и 23 часа для трехтарифного на протяжении одного месяца. После чего провести несложный подсчет и сделать вывод. Как правило, для среднестатистического жильца, не имеющего на своих квадратных метрах большого количества программируемой бытовой техники, которая будет включаться в соответствии с заданным расписанием, платеж только вырастет. А вот кто может получить небольшую экономию при желании и возможности включать свое оборудование ночью? Это обладатели большого количества мощных электроприборов: хлебопечек, посудомоечных машин, бойлеров, стиральных машин и так далее. Хотя в таком ритме работы электрооборудования имеются и свои минусы. Например, постоянный контроль правильности работы оборудования в ночные часы приводит к нарушению суточного ритма сна и бодрствования человека, а следовательно, к проблемам с его здоровьем. Оставление электроприборов без контроля способно вызвать в случае их поломки пожар либо затопление. Шумные бытовые приборы, к примеру, стиральная машина, работающие ночью, могут спровоцировать скандал с соседями.

Стоит ли потенциальная экономия таких жертв? Можно подсчитать и сделать вывод. Среднее потребление электроэнергии на семью составляет, например, 200 кВт-ч в месяц, и вот, поднапрягшись, использовав все возможные преимущества ночного тарифа, человек добивается экономии в 50%. И это просто великолепный результат, для достижения которого понадобится в корне изменить свои привычки. В денежном эквиваленте выходит экономия в 400 рублей. Не забываем о дополнительных затратах на покупку мультитарифного счетчика и стоимость услуг по его программированию, а также и о том, что перепрограммирование счетчика необходимо производить в случае изменения учета электроэнергии или счета времени (могут меняться границы разделения дневного и ночного тарифов, а также вводиться или отменяться переходы на зимнее и летнее время). Учитывая все положительные и отрицательные факторы замены счетчика, работающего с одним тарифом на мультитарифный агрегат, можно сделать вывод, что этот способ экономии средств на оплате электроэнергии подойдет только домовладениям, оборудованным по-настоящему мощными потребителями. Такими, как система освещения большого двора или теплицы, скважинные или канализационные насосы, кондиционеры или электрические системы отопления. К тому же все это оборудование должно работать круглые сутки либо еще лучше – в ночное время и, главное, автономно, без участия человека, чтобы не превращать все его свободное время в гонку за экономией.