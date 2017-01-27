Из чего состоят общедомовые нужды?

«Есть постановление администрации Рязани от 23 декабря 2016 года о том, что с января 2017 года расходы на оплату холодной и горячей воды, а также электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, подлежат включению в состав платы за содержание жилого помещения. Имеет ли право управляющая организация включить в общедомовые нужды дополнительную услугу «водоотведение»?

Лидия Сергеевна Коцебук»

С этим вопросом мы обратились в региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Его руководитель, юрист Ольга Каркина, считает, что такое возможно в том случае, если заключенный договор между управляющей компанией и собственниками жилого дома содержит условие, позволяющее включать дополнительные услуги в общедомовые нужды.