Вниманию активных и неравнодушных

Национальным центром общественного контроля в сфере ЖКХ начата реализация проекта «Создание сети жилищных консультантов в малых городах». В первую очередь, это образовательный проект, цель которого – поиск и подготовка в муниципальных образованиях страны активных людей, желающих изменить условия своей жизни, качество содержания и управления своими многоквартирными домами – к лучшему.

Для жилищных активистов уже разработаны:

– Онлайн система тестирования знаний «ЖКХ Диктант»

– Учебное пособие для обучения основам жилищной грамотности «Азбука ЖКХ».

В 2017 году будет проведена серия онлайн семинаров по наиболее актуальным вопросам сферы ЖКХ:

– содержание и ремонт жилищного фонда;

– контроль качества коммунальных услуг;

– переселение из аварийного жилья;

– защита прав собственников жилых помещений;

– работа с ГИС ЖКХ, другие.

Если вы человек с активной жизненной позицией, если вас интересует сфера ЖКХ и вы хотите помочь в жилищных вопросах себе и своим соседям, вне зависимости от своего возраста, образования и профессии, вы можете присоединиться к проекту.

Для этого заполните анкету на сайте НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ, Контроль». Присоединившись к проекту, вы будете внесены в регулярную информационную рассылку ЖКХ Контроль, которая позволит вам быть в курсе всех актуальных изменений в сфере ЖКХ и получить доступ к самым свежим тематическим методическим материалам.