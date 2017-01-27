Дональд Трамп в Белом доме: демократ против либералов

Сенатор Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, – о противоречиях нового президента США с американскими элитами

Наверное, давно с таким интересом – одни с удовлетворением, другие с ужасом и гневом, третьи с любопытством – мир не ожидал момента вступления в должность нового президента США.

Чуть ли не до самого последнего момента сохранялись сомнения в том, что Трампу вообще дадут принять на себя бразды правления последней сверхдержавой, публично озвучивались даже сценарии его физического устранения. Не говоря уже о теме импичмента, которая фигурирует вообще начиная с объявления итогов голосования. Напомню, что президент Обама в своей последней речи 10 января в Чикаго с пафосом заявил: «Через десять дней мир увидит главный признак нашей демократии. Мирная передача власти от одного свободно избранного президента другому. Я пообещал избранному президенту Трампу, что моя администрация совершит максимально гладкую передачу власти, как сделал это для меня президент Буш».

Но это именно то, чего мир не дождался. Передача власти была какой угодно, только не мирной. Если, конечно, не сводить передачу к формальным процедурам. И было сделано все, чтобы поставить под сомнение вообще сам факт свободного избрания Трампа. Хотя, казалось бы: вот шанс, чтобы доказать свою твердую приверженность демократии и уважению выбора избирателей. Однако в этом и состоит проблема тех самых элит, которые сегодня чувствуют себя проигравшими с победой Дональда Трампа, причем не только в Америке, – они гораздо больше либералы, чем демократы. Что автоматически означает для них: ради торжества их «правильных» идей все средства хороши. Включая абсолютно недемократические – госперевороты, импичменты, вмешательство в дела других государств и огульные обвинения в их адрес в связи с недоказанными атаками на Америку. Это логика шолоховского Макара Нагульнова, а не отцов-основателей США: раз колхоз дело заведомо правильное, то зачем убеждать «несознательных», когда проще заставить?

Ключевое и наглядное отличие подходов Обамы и Трампа можно увидеть в двух высказываниях последних дней. Уходящий президент США на своей последней пресс-конференции в Белом доме заявил: «На всех международных форумах, в ООН, в G20, в G7 Соединенные Штаты обычно находятся на правильной стороне при решении важных для нас вопросов и будут находиться на правильной стороне». А вот слова нового лидера Америки: «Мы будем стремиться к дружбе и добрым отношениям со странами мира, но мы будем при этом исходить из того, что все страны имеют право ставить собственные интересы превыше всего».

Даже не вдаваясь в детали, сможет и захочет ли Трамп на практике реализовать этот подход, разница фундаментальна: если ты убежден, что в международных отношениях есть правильная и неправильная стороны, а не просто разные страны с собственными интересами, то это дает тебе моральное право практически на любые действия. Собственно, именно этим и руководствовались доселе вашингтонские администрации, считая себя не только лидером «свободного мира», но еще и неким «прогрессором», «переустроителем» в отношении всего прочего, по определению неправильного и несвободного мира. Но это, если вдуматься, страшная логика, поскольку именно она лежит в основе большинства теорий расового, идейного или цивилизационного превосходства, которые приводили к самым жестоким войнам, терактам и конфликтам в истории.

В этом смысле именно Трамп, как ни парадоксально, выглядит большим демократом, чем уходящие проповедники (но не приверженцы, если судить по делам) демократических ценностей. Если он не говорит с надрывом, например, о правах секс-меньшинств (тема уже исчезла с сайта Белого дома), то не потому, что хочет радикально их ограничить. Но просто потому, что для этого прагматика-капиталиста гораздо важнее, чтобы у человека было прежде всего рабочее место. А что и с кем он будет делать после работы – его личное дело, но не повод для постоянных самовосхвалений на высшем государственном уровне. Простая вещь, однако именно она вывела на улицы городов США тысячи недовольных, требующих к себе привычного особого внимания.

Впрочем, вряд ли Дональд Трамп будет серьезно пересматривать свои взгляды даже под массированными атаками с улицы или из СМИ. Он, как известно, первым делом вернул в Овальный кабинет бюст Черчилля. Среди высказываний мудрого англичанина было и такое: «Ты никогда не пройдешь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку». Судя по всему, 45-й президент США готов идти по своему пути до конца.

Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»