Новый план из старых мер

Минэкономразвития ищет оригинальную форму реализации идеи инвестиционного развития экономики

Минэкономразвития ищет альтернативы сырьевому росту экономики последних десятилетий.

Инвестиционный рост ВВП и устранение барьеров для него станет ключевой идеей в первом стратегическом документе нового главы ведомства Максима Орешкина – плане по повышению темпов роста экономики выше среднемирового уровня. Среди обсуждаемых предложений – повышение нормы инвестиций в госсекторе, налоговые льготы для активно инвестирующих и экзотические инструменты рефинансирования, рассказали «Известиям» три участника разработки стратегии.

Задачу повышения темпов роста ВВП поставил Президент Владимир Путин в декабрьском послании Федеральному Собранию. Чтобы выполнить ее, экономика России должна вырасти более чем на 3% в 2019 году. Пока прогноз МЭР исходит из скромных 2,1% роста.

Все участники предварительных обсуждений сходятся во мнении, что единственный способ решения поставленной задачи – это инвестиции, утверждает один из собеседников, который принимает в них участие. По его словам, примечательно, что в этом мнении едины Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина и Столыпинский клуб бизнес-омбудсмена Бориса Титова, которые имеют разные взгляды на большинство вопросов экономической политики.

– Никаких других идей, в сущности, нет. Роста ВВП можно достичь только за счет инвестиций. C этим мы все согласны, – утверждает он.

«Российская экономика фактически попала в «инвестиционную яму», что означает хроническое недофинансирование экономики, которое уже сказывается и продолжит сказываться на экономическом росте», – указано в материалах Столыпинского клуба (имеются в распоряжении «Известий»). При этом инвестиции требуются как в средства производства, так и в человеческий капитал, отмечается в проекте. Среди идей клуба, к примеру, «координация инвестдеятельности естественных монополий с социально-экономическими программами и программами территориального развития регионов».

Кроме того, в клубе считают необходимым запустить форсированные инвестиции на уровне 8–10% в год в основной и человеческий капитал. Сейчас благоприятный сценарий МЭР исходит из 2,9% инвестиций в основной капитал в год.

Другой источник «Известий», занимающийся проработкой предложений плана, сообщил, что бизнес-сообщества намерены выйти с новыми подходами к денежно-кредитной политике.

– Сейчас росту перспективных отраслей и экономики очень мешает консервативная денежно-кредитная политика. Новые специнструменты рефинансирования, субсидирование ставок и возобновление поддержки ипотеки очень помогли бы, – уверен он.

Пока самое инновационное в плане МЭР – это его форма в виде матричной структуры, утверждает собеседник издания, знакомый с предварительным планом ведомства.

– Идея вырисовывается довольно очевидная, никакой интриги нет, – стимулирование инвестиций, развитие конкуренции, бизнес-климат, – говорит он.

Альтернатив инвестиционному росту сегодня просто нет, соглашается с предполагаемой генеральной идеей плана замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. У экономического роста может быть всего четыре источника: потребительский спрос, инвестиции, госрасходы, а также развитие экспорта или импортозамещение, поясняет он.

– С государственными расходами ситуация ясна. Минфин пытается выдерживать курс на их ограничение. Второй источник – спрос населения. По нашим оценкам, он в ближайшие годы будет расти очень медленно, около 1,5% в реальном выражении в среднем за 2017–2020 годы, – рассказал Максим Петроневич. – Розничный спрос сможет поддерживать экономику в движении, но не стать драйвером ускорения экономики до темпов выше мировых.

Рост за счет экспорта, по его мнению, вряд ли возможен за счет укрепления рубля, а эффект от импортозамещения в ближайшие годы будет отыгран.

– Если говорить об устойчивом росте ВВП, то основным его источником действительно может стать повышение инвестиционной активности, – уверена главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.

– Позитивным сигналом стало только увеличение объема сельскохозяйственного производства, однако его в значительной степени поддерживали мягкие конкурентные условия, создаваемые контрсанкциями, и государственная поддержка, – говорит эксперт. – Секторы, развитие которых способно сформировать более «здоровую» структуру экономики, – строительство, транспорт и связь, обрабатывающие производства, образование, здравоохранение – продолжали сокращаться.

Поэтому важно не только поддерживать инвестиционную активность, но и обращать внимание на структуру экономики, резюмировала Наталья Ващелюк.

Итоговый вариант плана правительства по ускоренному росту экономики планируется представить в мае.

Алина Евстигнеева

Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

(публикуется в сокращении)