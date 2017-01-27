Приходите познакомьтесь

Есть в Рязани библиотека, которой присвоено имя поэта Павла Васильева. Здесь два раза в год отмечают две даты: его рождения и смерти. Школьники в эти дни читают стихи, прозу. Взрослые вспоминают время, в котором жил поэт, размышляют. Тихо звучит музыка…

Я сама когда-то работала в этой библиотеке, захожу в нее и сейчас и очень ценю эти встречи, беседы. Особенно выступления одного человека – Натальи Павловны Васильевой. Это дочь 27-летнего безвременно погибшего поэта. Она никогда его не видела, знает только со слов своей матери, но настолько приняла его в свою душу, что стала его горячим защитником и пропагандистом.

Поэт этот из Казахстана, степной беркут, волею судьбы оказался в Москве, где и погиб. Часто ставят вместе Есенина и Васильева: оба были смелые, душа нараспашку. Оба не боялись выплеснуть наружу свой пыл, любили свой народ, то место, где родились, и прославляли его. И так трагично закончили жизнь. И вот теперь дочь Васильева живет на родине Есенина. И вся она, особенно ее голос, кажется мне родной и близкой. Читает она всегда наизусть. Стихи Васильева в ее устах – настоящая золотая россыпь. Слушаю ее, смотрю на нее, и думаю иногда о том, что вот у Есенина не было такого родного проводника его творчества. А жаль!

Хочется, чтобы при жизни Натальи Павловны как можно больше людей ее увидели и запомнили, чтобы когда-нибудь в будущем сказать: «Вот какого человека мне посчастливилось встретить».

Мария Горбачева

г. Рязань