Областная общественно-политическая газета
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27 января 2017 года
№15 (5302)
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27.01.2017
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№15 (5302) |
Пятая полоса
Читатель - газета
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Счет в граммах

«Что такое металлический счет? Распространяется ли на такие обезличенные металлические счета, которые многие банки в своей рекламе сравнивают с валютным депозитом, действие закона о страховании вкладов?

Анна Скворцова, г. Михайлов»

 

Отвечает управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО Маргарита Одинцова:

– Так называемый «металлический счет» позволяет приобретать драгметаллы как в обезличенном виде, так и физическом металле.

Обезличенный металлический счет действительно во многом схож с валютным депозитом, только металл учитывается на счете не в денежных единицах, а в граммах.

Обезличенные металлические счета бывают двух видов: текущий (до востребования) и срочный (депозитный). Текущий счет дает возможность зарабатывать на росте котировок металла. Срочный счет предполагает, что виртуальные граммы металла будут храниться в банке какое-то определенное время, а, следовательно, помимо роста стоимости актива, вы как вкладчик получите еще и процентный доход.

Нужно знать, что металлические счета не подпадают под действие закона о страховании вкладов. Стоит помнить и о том, что при продаже металла необходимо подать декларацию о доходах и заплатить подоходный налог (13% для резидентов РФ).

Статья опубликована в номере 15 (5302) от 27 января 2017 года
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