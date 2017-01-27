В оплате «больничных» ничего не изменилось

«Прочитала в газете, что с этого года изменилась формула исчисления пособия по временной нетрудоспособности. Правда ли, что теперь для того, чтобы по больничному листу получить 100 процентов среднего заработка, требуется не 8, а 15 лет страхового стажа?

Марина Черенкова, Касимовский район»

Комментирует начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Государственного учреждения – Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Ирина Курчевская:

– Эта информация не находит законодательного подтверждения. Действительно, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и установлен статьей 7 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Вот что она гласит:

Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы (за исключением случаев заболевания или травмы, наступивших в течение 30 календарных дней после прекращения работы по трудовому договору, служебной или иной деятельности, в течение которой лицо подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством), при карантине, протезировании по медицинским показаниям и долечивании в санаторно-курортных организациях непосредственно после оказания медицинской помощи в стационарных условиях выплачивается в следующем размере:

1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, – 100 процентов среднего заработка;

2) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, – 80 процентов среднего заработка;

3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, – 60 процентов среднего заработка.

В случае заболевания или травмы, наступивших в течение 30 календарных дней после прекращения работы по трудовому договору, служебной или иной деятельности, в течение которой граждане подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается в размере 60 процентов среднего заработка.