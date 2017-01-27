Как получить высший балл?

«Разъясните, пожалуйста, при каких условиях сейчас назначается страховая пенсия по старости?

Акимов М., Рязань»

Страховая пенсия – это наиболее распространенный из видов пенсий, предоставляемых Пенсионным фондом РФ. В частности, в Рязанской области из 386,5 тысячи получателей пенсий по линии ПФР более 343,1 тысячи человек получают именно этот вид выплат. Из разновидностей страховой пенсии в свою очередь наиболее распространена страховая пенсия по старости. Она назначается в 55 лет женщинам и в 60 мужчинам при условии наличия необходимого количества пенсионных баллов и имеющегося страхового стажа. В наступившем 2017 году для приобретения права на страховую пенсию необходимо иметь не менее 8 лет страхового стажа и не менее 11,4 заработанных в течение трудовой жизни пенсионных баллов.

Гражданам, которым до достижения пенсионного возраста остается продолжительное время, Пенсионный фонд напоминает, что для начисления пенсионных баллов трудоустройство должно быть ОФИЦИАЛЬНЫМ, а зарплата должна выдаваться легальным путем, без использования схемы «в конверте».

Кроме того, от количества пенсионных баллов зависит не только право на пенсию, но и размер назначаемых впоследствии выплат. Чем выше официальная зарплата, тем больше пенсионных баллов. Чем больше пенсионных баллов, тем выше будет впоследствии размер пенсии.

Гражданам, которые приобретут право на страховую пенсию по старости уже в 2017 году, следует принять во внимание, что при формировании документации и сбора сведений для назначения выплат в некоторых случаях может потребоваться дополнительная информация, в связи с чем с населением проводится заблаговременная работа. В ее рамках специалисты ПФР рекомендуют гражданам обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда РФ за консультацией как минимум за полгода до наступления соответствующего права. А когда будут собраны документы и заблаговременная работа будет проведена, заявление о назначении пенсии можно будет подать как в формате личного визита, так и дистанционно – через личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Это поможет существенно сэкономить время.