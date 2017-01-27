Новый год – новые выборы

Кого и где мы будем выбирать в наступившем году?

Уважаемые читатели!

В новом году Избирательная комиссия Рязанской области совместно с газетой «Рязанские ведомости» продолжает информационно-образовательный проект «Я – избиратель».

На нашей страничке в пятничном номере, которая будет выходить ежемесячно вплоть до выборов, вы найдете комментарии, разъяснения и мнения специалистов областной избирательной комиссии, политологов, социологов и других экспертов по самым важным событиям в политической жизни региона, связанным с подготовкой и проведением выборов. Ключевыми из них будут, конечно, выборы губернатора Рязанской области, ожидающие нас в сентябре. Мы заглянем в законодательство, обратимся к истории выборов главы исполнительной власти в области, будем отслеживать процесс выдвижения и регистрации кандидатов и т. д.

Помните, что от вашего голоса действительно зависят изменения в государстве, а наша основная задача – обеспечить реализацию ваших избирательных прав.

С уважением,

председатель Избирательной комиссии Рязанской области Владимир Грачев

В 2017 году выборы в России состоятся 10 сентября – на эту дату назначен традиционный единый день голосования. Пройдут одновременно выборы ряда глав регионов России, депутатов законодательных органов в субъектах и дополнительные выборы в Государственную Думу по Кингисеппскому одномандатному округу в Ленинградской области (место в нем освободилось после того, как избранный здесь Сергей Нарышкин был назначен на должность директора Службы внешней разведки).

Чего ждать в 2017 году рязанским избирателям, обсудили на встрече в областной избирательной комиссии эксперты образовательного портала облизбиркома www.moiwibori.ru. Участие в разговоре приняли рязанские политологи Александр Семенов, Юрий Мостяев, Светлана Трыканова, Андрей Рязанцев, а также секретарь облизбиркома Сергей Скобелев и консультант комиссии Юрий Абрамов. К обсуждению была предложена тема «2017 год: ожидания и прогнозы в электоральной сфере».

От губернатора до главы поселения

Секретарь областной избирательной комиссии Сергей СКОБЕЛЕВ рассказал о предстоящих в 2017 году избирательных кампаниях в регионе.

– Основная кампания 2017 года – выборы губернатора Рязанской области, которые пройдут 10 сентября 2017 года. Кроме того, в 11 муниципальных районах и одном городском округе будут проходить муниципальные выборы. Всего планируется проведение 128 избирательных кампаний в 76 муниципальных образованиях. В их числе 73 кампании по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления и 55 кампаний по выборам глав муниципальных образований, – сказал Сергей Скобелев.

Он пояснил, что в шести районах будут избираться практически все органы местного самоуправления – в Александро-Невском, Пронском, Старожиловском, Сараевском, Ухоловском, Рязанском. Также местные выборы пройдут в Клепиковском, Касимовском, Сапожковском, Кораблинском, Кадомском районах. В городском округе – город Касимов будут проходить выборы депутатов городской Думы.

Слово за Президентом

Основное внимание на встрече было уделено выборам губернатора Рязанской области. Политологи сошлись во мнении, что главная интрига этих выборов будет заключаться в том, какую кандидатуру согласует Президент России Владимир Путин.

Кандидат политических наук, доцент Рязанского заочного института (филиала) Московского государственного университета культуры и искусств, член Общественной палаты Рязанской области Александр СЕМЕНОВ заявил, что предстоящая кампания будет традиционного референдумного типа, то есть люди будут не столько выбирать из некоего набора кандидатов и их программ, сколько выражать (или не выражать) поддержку кандидату, которого уже поддержал глава государства.

– Кого предложит Президент – это знает только он. Все появляющиеся сегодня предположения – это гадание на кофейной гуще. Конечно, будет какая-то конспирология, будут фейки, будут попытки раскачать ситуацию со стороны системной и несистемной оппозиции, но претендовать на победу может только кандидат от «Единой России», – подчеркнул Александр Семенов.

По словам политолога, после согласования кандидата от «ЕР» вряд ли стоит ожидать каких-то сюрпризов и неожиданностей.

– Рязанский электорат голосует за партию, которая у власти. Интрига была бы, если бы три оппозиционные парламентские партии договорились и решили выдвинуть единого кандидата. Но дело в том, что этого никогда не будет. Они лишь дробят протестный электорат между собой и тем самым только обеспечивают победу «Единой России». Должна быть нормальная работа на уровне первичек либо технологическая работа, какие-то проекты хотя бы за полгода до выборов. Когда же работы нет, то нечего думать, что за месяц агитации можно что-то наверстать, – считает Александр Семенов.

Политолог также напомнил о том, что кандидатам в губернаторы для регистрации предстоит пройти муниципальный фильтр, то есть заручиться поддержкой 7 процентов муниципальных депутатов и глав (минимум 219 подписей). Объективный шанс это сделать есть только у «Единой России» за счет ее депутатов на местах, каких у конкурентов «партии власти» практически нет.

Интерес к персоне

Но все-таки даже при таком раскладе нельзя констатировать, что нас ждет очередная тусклая, неинтересная кампания. Кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Юрий МОСТЯЕВ заметил, что интрига заключается в том, будет ли предложена на должность главы региона кандидатура нынешнего губернатора Олега Ковалева. Олега Ивановича избиратели хорошо знают, а вот если на его место будет выдвинут новый человек, всплеск интереса к претенденту и его кампании неизбежен. Определенного внимания заслуживает и вопрос, какой тип предварительного внутрипартийного голосования, или праймериз, выберет региональное отделение «ЕР» и кого на него выдвинет.

По мнению Андрея РЯЗАНЦЕВА, важным будет то, как предстоящие выборы будут проведены: будет ли сделана ставка на повышение технологичности и легитимности выборов, на повышение явки избирателей или все пойдет по «накатанному руслу».

Не шоу и не сериал

Однако стоит ли обязательно ждать на выборах интриг? Против превращения этого процесса в шоу высказалась кандидат исторических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права РГУ имени С.А. Есенина Светлана ТРЫКАНОВА.

– Я бы не согласилась с использованием понятия интриги. Прелесть демократии – как раз в ее предсказуемости и устойчивости. Мы не должны смотреть сериал. Выстроенная моими коллегами схема – это нормальный рабочий процесс. Ведь мнение главы государства складывается из многих слагаемых. Оно будет выработано исходя из понимания устойчивости развития субъекта, суммирования мнений разных источников, мониторингов, и поэтому здесь, на мой взгляд, происходит некая гармонизация во всем электоральном процессе, выстраивается общая схема легитимности, – высказала мнение Светлана Трыканова.

Параллельные кампании

Как известно, Центризбирком России сразу после Нового года заявил о начале подготовки к президентским выборам 2018 года. Отразится ли эта работа на ходе губернаторской кампании в регионе? Скорее, обе кампании будут идти параллельно, считают рязанские политологи.

– Вероятнее всего, никакого переноса выборов Президента с марта 2018 года на более ранний срок, о возможности чего говорил ряд экспертов, не будет. Можно было предположить, что как на президентских, так и на губернаторских выборах сыграет какую-то роль ухудшающаяся экономическая обстановка. Но сегодня нас уверяют, что постепенно идет стабилизация ситуации, – отметил Юрий Мостяев.

Считаем избирателей

930 тысяч 919 человек составляет, по данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», численность избирателей в Рязанской области по состоянию на 1 января 2017 года.

Самым многочисленным по количеству избирателей является город Рязань – на его территории зарегистрирован 419 тысяч 241 избиратель. Город Касимов насчитывает 27 тысяч 708 избирателей. В Сасове зарегистрировано 24 тысячи 116 избирателей. Замыкает четверку городских округов Скопин, где правом голоса обладают 23 тысячи 113 человек.

Среди 25 муниципальных районов области наибольшее количество избирателей в Рязанском районе – 46 тысяч 568 человек, наименьшее зарегистрировано в Пителинском районе – 4 тысячи 766 избирателей.

Напомним, что в соответствии с законодательством численность избирателей на территории муниципального образования, субъекта Российской Федерации устанавливается дважды в год – по состоянию на 1 января и на 1 июля. Сведения предоставляют главы администраций муниципальных районов и городских округов. Эти данные необходимы для составления списков избирателей на выборах, а также для определения границ избирательных округов. Документ с представленными сведениями подписывается губернатором, председателем регионального избиркома и передается в ЦИК России.

Считаем избирателей

930 тысяч 919 человек составляет, по данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», численность избирателей в Рязанской области по состоянию на 1 января 2017 года.

Самым многочисленным по количеству избирателей является город Рязань – на его территории зарегистрирован 419 тысяч 241 избиратель. Город Касимов насчитывает 27 тысяч 708 избирателей. В Сасове зарегистрировано 24 тысячи 116 избирателей. Замыкает четверку городских округов Скопин, где правом голоса обладают 23 тысячи 113 человек.

Среди 25 муниципальных районов области наибольшее количество избирателей в Рязанском районе – 46 тысяч 568 человек, наименьшее зарегистрировано в Пителинском районе – 4 тысячи 766 избирателей.

Напомним, что в соответствии с законодательством численность избирателей на территории муниципального образования, субъекта Российской Федерации устанавливается дважды в год – по состоянию на 1 января и на 1 июля. Сведения предоставляют главы администраций муниципальных районов и городских округов. Эти данные необходимы для составления списков избирателей на выборах, а также для определения границ избирательных округов. Документ с представленными сведениями подписывается губернатором, председателем регионального избиркома и передается в ЦИК России.