Неделя глазами экспертов

Татьяна Игнатова,

ведущий эксперт областного министерства социальной защиты населения, главный редактор молодежного медиа-проекта LES, педагог Центра развития социальной активности молодежи «Потенциал»:

– Главные события этой недели связаны у меня с десятым конкурсом лидеров ученического самоуправления «Своя позиция», в оргкомитет которого я вхожу. Вчера состоялось первое испытание для участников – «круглый стол», который прошел в обновленном формате. Ведущие озвучивали различные высказывания, касающиеся ученического самоуправления, и ребята перемещались в одну из зон конференц-зала библиотеки имени Горького: площадка согласных с высказыванием, площадка несогласных, площадка не определившихся и площадка тех, кто считает себя лишь инструментами, которые использует руководство школы. После этого все, кроме не определившихся, могли прокомментировать свое положение в той или иной зоне. Хочется отметить, что мы специально сделали «круглый стол» провокационным и нестандартным по формату, чтобы не только оценить ораторские способности конкурсантов, но и внести в него образовательные и тренинговые компоненты, а также услышать из уст ребят искренние и эмоциональные ответы.

Сегодня стартует цикл школьных акций, которые лидеры и команды самостоятельно организуют в своих учебных заведениях. Мы всегда с большим удовольствием их посещаем, так как уровень многих из них может соперничать с настоящими «взрослыми» праздниками, которые организуют на уровне города и области.

Также из ярких моментов недели могу отметить День российского студенчества, старт 45-го «Звездного похода» по местам боевой и трудовой славы Рязанской области.

Александр Пузевич,

председатель президиума региональной общественной организации «Союз патриотов Рязанской области»:

– Уходящая неделя оказалась богата на знаменательные события как для региона, так и для меня лично. Из них первыми я выделяю те, что были посвящены 73-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В частности, подготовку к сегодняшней акции «Блокадный хлеб», которая позволит рязанцам в буквальном смысле прикоснуться к одной из самых трагичных и вместе с тем героических страниц нашей истории. Нельзя не вспомнить и старт очередного, 45-го по счету, «Звездного похода» и организацию акции «Линия жизни».

Данная акция представляет собой шестидневный лыжный поход вдоль одного из участков линии советско-германского фронта (протяженностью порядка 120 км), проходившего через территорию Рязанской, Московской и Тульской областей на момент 5 декабря 1941 года. Она проводится в память о рязанцах-добровольцах, которые осенью 1941 года ушли на фронт, чтобы принять участие в обороне Москвы. Как руководителю организации, выступившей в 2015 году инициатором проведения акции, мне очень приятно, что «Линия жизни» с каждым годом набирает все больше оборотов.

В этом году к активному участию в проведении акции подключились Рязанский государственный радиотехнический университет и 137-й гвардейский воздушно-десантный ордена Красной Звезды полк, региональное министерство молодежной политики, физической культуры и спорта и высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, РОО «Союз патриотов Рязанской области». Растет и предполагаемое количество участников. «Линия жизни» находит широкий отклик в сердцах наших граждан и особенно молодежи, и убежден, что с каждым годом он будет расти.